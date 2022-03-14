Экономика

ВТБ сохраняет льготный период по кредитным картам на уровне 110 дней

С целью поддержки клиентов на фоне роста стоимости денег на рынке ВТБ принял решение сохранить беспроцентный период по своим кредитным картам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, клиенты смогут свыше трех месяцев пользоваться средствами банка бесплатно.

ВТБ осуществляет выпуск и обслуживание кредитной «Карты возможностей» бесплатно, независимо от суммы покупок и других дополнительных условий. Кредитный лимит по ней определяется индивидуально и может составлять от 10 тысяч до 1 миллиона рублей. Льготный период - 110 дней - действует на любые покупки по кредитной карте.

Вся информация о задолженности доступна в ВТБ онлайн, а кликабельные виджеты позволяют быстро и просто погасить очередной платеж или выполнить условия беспроцентного периода. Также всем держателям «Карты возможностей» банк дополнительно направляет смс-напоминание с суммой обязательного платежа и суммой для погашения в льготный период.

Для заказа кредитной карты необходимо заполнить онлайн-заявку на сайте и получить ее в удобном отделении банка или оформить предодобренную цифровую кредитную карту в ВТБ Онлайн. Комиссии за выпуск и обслуживание карты не взимаются.

Ранее ВТБ объявил, что все пластиковые карты банка будут действовать бессрочно, продлевать и перевыпускать их не нужно. В том числе продолжат работать карты иностранных платёжных систем, которые по-прежнему действуют на территории России.

Подробности можно узнать на сайте Банк ВТБ (ПАО).