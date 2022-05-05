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Экономика

РКО от Сбера подключили более 200 тысяч предпринимателей Северо-Запада

05.05.2022 16:26|ПсковКомментариев: 0

В Северо-Западном федеральном округе более 200 тысяч бизнесменов пользуются расчетно-кассовым обслуживанием от Сбера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

Более половины клиентов отдают предпочтение пакету «Легкий старт», в рамках которого РКО предоставляется бесплатно на весь период обслуживания.

Открыть счет предприниматель может онлайн, а также в одном из 200 офисов банка на Северо-Западе или, пригласив консультанта в общественное место в черте города в удобное время. Платежный день внутри системы Сбера составляет 23 часа – с 1.00 до 00.00 по московскому времени и с 1.00 до 19.30 на счета других банков.

«Чем крупнее бизнес, тем более функциональный пакет выбирает его владелец. Конечно, возможности РКО за последнее время значительно расширились. Теперь предприниматели могут пользоваться самоинкассацией, переводить средства физлицам, подключать бесплатные сервисы, например, юрист для бизнеса, электронный документооборот, бухгалтерию и другие. Востребованным новшеством является персонализированный интерфейс СберБизнес, который подразумевает комплексные отраслевые решения: оптовая и розничная торговля, управление недвижимостью и ряд других», - рассказал заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Роман Львов.

При открытии счета предприниматели могут выбрать дополнительные преимущества: год бесплатного использования системы 1С на специальном тарифе 1С: Бизнес-старт, месяц рекламы для новых клиентов 2ГИС и другие специальные предложения Сбера.

Теги: #Сбербанк #предпринимательство #касса
Источник: Псковская Лента Новостей
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