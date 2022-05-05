РКО от Сбера подключили более 200 тысяч предпринимателей Северо-Запада

В Северо-Западном федеральном округе более 200 тысяч бизнесменов пользуются расчетно-кассовым обслуживанием от Сбера. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Более половины клиентов отдают предпочтение пакету «Легкий старт», в рамках которого РКО предоставляется бесплатно на весь период обслуживания.
Открыть счет предприниматель может онлайн, а также в одном из 200 офисов банка на Северо-Западе или, пригласив консультанта в общественное место в черте города в удобное время. Платежный день внутри системы Сбера составляет 23 часа – с 1.00 до 00.00 по московскому времени и с 1.00 до 19.30 на счета других банков.
При открытии счета предприниматели могут выбрать дополнительные преимущества: год бесплатного использования системы 1С на специальном тарифе 1С: Бизнес-старт, месяц рекламы для новых клиентов 2ГИС и другие специальные предложения Сбера.