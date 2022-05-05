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Экономика

В России временно ввели лицензирование экспорта свинца и его лома

15.05.2022 10:00|ПсковКомментариев: 0

Разрешительный порядок экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов вводится с 15 мая. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Такой порядок будет действовать до 15 ноября 2022 года включительно.

Для добросовестных участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии, которую будет выдавать Минпромторг, не потребует дополнительных согласований и разрешений. У производителей свинца и переработчиков свинцового лома уже есть все необходимые для этого документы. 

«Принятое решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях внешних ограничений – металл необходим для производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями», – отметили в кабмине.

В 2021 году правительство на фоне роста мировых цен на черные и цветные металлы вводило временные вывозные пошлины на них. Это позволило смягчить влияние внешней конъюнктуры на ситуацию на внутреннем рынке, скорректировать цены на металлопродукцию, обеспечить продолжение реализации крупных инфраструктурных проектов. 

Теги: #правительство #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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