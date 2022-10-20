Экономика

Спрос на кредиты в России упал на 25%

Спрос на кредиты со стороны россиян в конце сентября и в октябре упал на 10-25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей нескольких банков.

В «Зените» число обращений за заемными деньгами снизилось на 20–25% в зависимости от сегмента, рассказал директор департамента розничных рисков банка Александр Шорников.

«Относительно кредитной активности мы действительно наблюдаем снижение спроса примерно на 20%, что нетипично для этого периода. Обычно с сентября и до конца года, наоборот, количество заявок на кредиты растет», — подчеркнули в Новикомбанке.

Падение интереса граждан фиксируют также в финансовом маркетплейсе «Сравни». По словам менеджера продукта «Кредитование» Алены Андреевой, начиная с 21 сентября видно незначительное снижение интереса к кредитным продуктам: до 10% по сравнению с месяцем ранее.

Как считает эксперт, это вполне логичная реакция пользователей на геополитические события. В таких ситуациях люди чаще предпочитают копить финансовую подушку и откладывать крупные покупки, для которых рассматривают оформление кредита, сказала она.

Сокращение спроса может быть связано и с оттоком некоторой доли кредитоспособных граждан за рубеж, считают опрошенные эксперты.

По словам финансового эксперта и автора Telegram-канала «Экономизм» Алексея Кричевского, стоит говорить не только о падении спроса, но и об определенной «заморозке» предложения. Не секрет, что сейчас мужчины до 40 лет стали своего рода «токсичными» заемщиками, и риски здесь для банков существенно выше, чем банальные невыплаты, отметил он.