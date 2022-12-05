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Экономика

Россиянам назвали способ заработать на золоте в 2023 году

07.12.2022 08:12|ПсковКомментариев: 0

Вложения в золото практичны, они могут приносить стабильный доход вне зависимости от того, какая ситуация складывается на международных рынках, полагает эксперт в сфере финансов, сооснователь «Золотого инвест клуба» Андрей Морозов. По его словам, минимальная сумма для таких инвестиций – 35-50 тысяч рублей.

«Золото не горит и не тонет, это надежный инструмент хранения (сбережений – ред.). Котировки физического золота всегда идут вверх. При этом для минимального инвестирования достаточно 50 тысяч рублей, или даже 35 тысяч рублей, если покупать одну инвестиционную монету или маленький слиток. Но оптимальным считается вхождение на сумму не менее трех миллионов рублей. Тогда входная цена будет ниже, чем при покупках на 30-50 тысяч, и спред (разница между ценой при покупке и продаже актива – ред.) будет выше при продаже, и прибыль будет существеннее», – приводит слова Андрея Морозова радио Sputnik.

При продаже золота менее, чем через три года после покупки, россияне должны платить НДФЛ в размере 13%, напомнил эксперт. Однако для золотых слитков в 2023 году будет действовать введенное ранее исключение: их продажа не будет облагаться налогом, добавил Андрей Морозов.

«Оптимальный период инвестиции – это порядка трех лет. Дело в том, что физическое золото расценивается как имущество, поэтому при продаже инвестиционных монет взимается НДФЛ в размере 13%, налог не нужно платить только в том случае, если золото было куплено не менее трех лет назад. Если говорить о слитках, то при их продаже в 2023 году, как и в 2022 году, НДФЛ взиматься не будет», – отметил Андрей Морозов.

Летом 2022 года в России был принят закон, согласно которому граждане освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже золотых слитков в 2022-2023 годах. Целью этой меры было расширение инструментов для сохранения сбережений россиян. Ранее операции по покупке золотых слитков гражданами были освобождены от НДС.

Теги: #золото
Источник: Псковская Лента Новостей
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