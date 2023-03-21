Экономика

В России упростили порядок размещения летних кафе

Правительство РФ расширило перечень объектов, для размещения которых не придется оформлять право собственности на участок.

В список включили веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий, со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает FlashNord.

Теперь владельцы ресторанов или кафе смогут без дополнительных процедур оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию. Земля под новыми местами должна находиться в государственной или муниципальной собственности и не быть ранее выделенной под другие цели.

Решение позволит поддержать предпринимателей, занятых в сфере общественного питания.