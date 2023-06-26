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Экономика

Трудовое законодательство в России вредит предпринимателям — Игорь Савицкий

27.06.2023 14:39|ПсковКомментариев: 0

Трудовое законодательство в России сегодня нуждается в качественных изменениях, но внимание депутатов пока направлено не в эту сторону. Такое мнение директор холдинга NPN Игорь Савицкий выразил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас депутаты выпускают законы о том, что нельзя шашлыки жарить, про педофилию, гомосексуализм… В общем, куча законов, вылетают как из трубы. Но главного закона — Трудового законодательства — нет, оно убогое, оно вредит всем — и работодателям и работнику. Это вопрос номер один. Мы не можем по большому счету растить себе кадры», - сказал Игорь Савицкий.

Он пояснил, что если государственная служба на сегодняшний день осуществляется по контракту, заводы работают с сотрудниками по Гражданскому кодексу, что не дает работодателю никаких гарантий.

«Мы не можем оплатить человеку учебу, чтобы он через пять лет пришел на завод и отработал определенное количество лет. Нет такого закона, а я бы с удовольствием на это пошел», - отметил Игорь Савицкий.

Он пояснил, что наиболее качественная подготовка специалистов возможна непосредственно на производстве, однако взаимодействие между теми, кто готовит кадры, и теми, кто их принимает, на сегодняшний день должным образом не выстроено.

Пресс-портрет
Савицкий Игорь Николаевич Генеральный директор холдинга NPN
Теги: #производство #Кузница
Источник: Псковская Лента Новостей
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