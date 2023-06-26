Трудовое законодательство в России вредит предпринимателям — Игорь Савицкий

Трудовое законодательство в России сегодня нуждается в качественных изменениях, но внимание депутатов пока направлено не в эту сторону. Такое мнение директор холдинга NPN Игорь Савицкий выразил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он пояснил, что если государственная служба на сегодняшний день осуществляется по контракту, заводы работают с сотрудниками по Гражданскому кодексу, что не дает работодателю никаких гарантий.
«Мы не можем оплатить человеку учебу, чтобы он через пять лет пришел на завод и отработал определенное количество лет. Нет такого закона, а я бы с удовольствием на это пошел», - отметил Игорь Савицкий.
Он пояснил, что наиболее качественная подготовка специалистов возможна непосредственно на производстве, однако взаимодействие между теми, кто готовит кадры, и теми, кто их принимает, на сегодняшний день должным образом не выстроено.