Экономика

Биткоин стал самым выгодным активом по итогам 2024-го года

Выгоднее всего в начале 2024 года было вложить 100 тысяч рублей в криптовалюту биткоин — так сумму можно было преумножить в 2,5 раза. Об этом говорится в исследовании FinExpertiza.

На втором месте по привлекательности — золото, которое за год подрожало в полтора раза на фоне геополитических шоков. Из-за высокой ключевой депозиты также вошли в топ-3 лучших активов уходящего года, принося доходность около 20%.

Криптовалюты — самый высокорискованный актив, который при этом способен принести значительные прибыли, подчеркнул аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Стоимость биткоина подскочила в полтора раза сразу после победы Дональда Трампа на выборах в США и достигла максимума $108 тысяч. Вполне возможно, это была только первая волна роста стоимости монеты, поэтому BTC — привлекательный актив для долгосрочных инвестиций.

Продолжение роста крипторынка во многом зависит от того, выполнит ли Трамп свои обещания по созданию резерва США в криптовалюте, добавил глава аналитики PFL Advisors Федор Наумов. Сейчас на балансе Штатов лежат BTC на $200 тыс., изъятых по судебным делам. Власти планируют оставить их, но закупок криптовалюты с рынка пока не ожидается, пишут «Известия».

При благоприятном для крипты сценарии возможно достижение и пиков в $180-200 тыс. за биткоин, прогнозирует Федор Наумов. В таком случае вложения в BTC снова могут удвоиться по итогам 2025-го.