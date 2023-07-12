Экономика

Платежный баланс России ушел в минус впервые с 2020 года

Платежный баланс России в июне 2023 года ушел в отрицательную зону с дефицитом счета текущих операций в размере 1,4 миллиарда долларов, сообщил Центробанк.

По данным регулятора, это связано с объявлением дивидендов российскими компаниями и сжатием экспорта. Как указали эксперты, данный показатель продемонстрировал отрицательное значение впервые с августа 2020 года. Тогда дефицит счета текущих операций был на аналогичном уровне — 1,4 миллиарда долларов, пишет RuNews24.

«По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений», — говорится в сообщении регулятора.