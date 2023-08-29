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Экономика

Новый порядок уплаты налогов объяснила эксперт

01.09.2023 07:35|ПсковКомментариев: 0

Россияне привыкли платить земельный, транспортный и имущественный налоги по отдельным квитанциям. С 1 января 2023 года у каждого налогоплательщика есть Единый налоговый счет (ЕНС), который будет пополняться с помощью Единого налогового платежа (ЕНП), отметила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

«Единый налоговый счет – это своего рода электронный кошелек, с которого Федеральная налоговая служба (ФНС) в автоматизированном режиме списывает средства для погашения начисленных налогов, пеней и штрафов. Налогоплательщик вносит деньги на свой ЕНС, а далее средства в первую очередь направляются на погашение просроченных платежей и только потом – на уплату текущих налоговых начислений. В последнюю очередь погашаются пени и штрафы. Если раньше можно было выбирать, что именно уплатить в первую очередь, то теперь такой возможности нет. Если средств на ЕНС недостаточно для погашения всех обязательств, а сроки их уплаты совпадают, деньги с ЕНС распределятся по всем начислениям пропорционально их величине», – сказала Ольга Дайнеко в интервью радио Sputnik.

По ее словам, самозанятые по-прежнему смогут выбирать, как платить налог на профессиональный доход – отдельно или с помощью механизма Единого налогового платежа.

К 1 декабря, сроку уплаты налогов, на ЕНС должны находиться средства для последующего списания. Пополнить счет можно привычными способами, добавила эксперт НИФИ.

«Стоит учитывать сроки банковских операций и возможных технических сбоев и зачислять средства заранее, чтобы на дату списания, 1 декабря, деньги гарантированно были на счете. Внести деньги на свой ЕНС можно с помощью привычных банковских приложений, через центры "Мои документы", почтовым переводом или воспользоваться сервисами уплаты налогов ФНС в личном кабинете. Деньги на ЕНС можно перечислять, как в копилку, частями, чтобы на дату уплаты налоговое бремя не ударило по карману», – советует Ольга Дайнеко.

В случае, если на ЕНС остаются лишние средства, их можно будет вернуть или оставить для внесения следующих платежей, продолжила эксперт.

«Положительное сальдо на ЕНС может возникнуть, например, после перечисления из бюджета налогового вычета по НДФЛ. Проще всего возврат средств осуществить через личный кабинет налогоплательщика, поскольку заявление на возврат формируется автоматически, для этого не нужно вводить персональные данные, ИНН, а номер банковского счета также выбирается из списка имеющихся у налогоплательщика. Срок возврата средств – десять дней», – уточнила Ольга Дайнеко.

Источник: Псковская Лента Новостей
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