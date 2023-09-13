Экономика

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в России в 2023 году до 7,5%

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2023 году с ранее озвученных 5,3% до 7,5%. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годы.

По итогам 2023 года уровень инфляции в РФ ожидается 7,5%, в 2024 году показатель прогнозируется в 4,5%, к 2025-2026 годам инфляция стабилизируется на уровне 4%, пишет ТАСС.

«Мы повысили прогноз по инфляции на этот год. Считаем, что изменения курса, который с начала года составил более 40%, отразится. Так или иначе это [изменение курса] будет перенесено в цены. Но в дальнейшем мы ждем стабилизации. И цифра 4,5% на следующий год по инфляции», - сказал журналистам представитель Минэкономразвития.