Экономика

Россияне скупают золото на банковские счета

Спрос россиян на обезличенные металлические счета (ОМС) вырос на 11-40% с начала года, пишут «Известия» со ссылкой на крупнейшие банки.

В пресс-службе ВТБ отметили, что на 25 августа клиенты открыли в банке 49,4 тысячи ОМС, что на 11% превышает результат на конец 2022 года. Основной спрос пришелся на золото. С начала года на 40% увеличился объем средств, размещенных на ОМС, сообщил директор департамента частного капитала ПСБ Евгений Сафонов. Тенденцию также подтвердили в Уралсибе и Абсолют Банке.

Рост интереса к ОМС объясняется стремлением россиян защитить свои сбережения от ослабления рубля и инфляции, сказала аналитик ФГ «Финам» Юлия Афанасьева. За неимением более простых и привычных вариантов вроде валютных вкладов россияне, скорее всего, продолжат накапливать золото на счетах, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Однако при укреплении рубля некоторые люди могут избавляться от своих позиций в таких инструментах, допускает основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов. Тогда россияне будут переходить на другие активы, такие как депозиты или облигации — особенно при высоких ставках ЦБ, считает он.

По мнению Юлии Афанасьевой из «Финам», драгметаллы на банковских счетах могут быть только частью долгосрочных, хорошо диверсифицированных портфелей.