Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как в кино «Первый свадебный»
ЛОНГРИД проверить здоровье
Теплый дом ЛОНГРИД
как не впасть в уныние осенью
«Зенча-Псков» возрождение
Региональные меры соцподдержки
бизнес-ланчи вкусные обеды
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
Профориентация школьников
«Велрыбпром» вкусно и качественно
Господин Рейтингомер
Экономим на покупках
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Досуг псковского школьника
изменяя лик родной земли
 
 
 
ещё Экономика 01.11.2023 16:020 Драма «Шоколад» 05.11.2023 19:190 Россиянам рассказали, что резко подорожало в стране 05.11.2023 18:150 В России рассказали про рост импортозамещающих отраслей 05.11.2023 10:402 Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов 04.11.2023 18:553 Песков заявил, что прогнозируется неожиданный рост российской экономики 03.11.2023 19:180 Денис Мантуров и Михаил Ведерников обсудили вопросы экономического развития Псковской области
 
 
 
Самое популярное 02.11.2023 20:209 Алла Пугачева вернулась в Россию через погранпереход в Псковской области 30.10.2023 10:265 Водитель «Лады» в Пскове сбил маму с детьми на пешеходном переходе 02.11.2023 12:540 Мать с ребенком сбили в результате ДТП на Рижском проспекте в Пскове 30.10.2023 14:372 Полицейские после публикаций в СМИ проверили бар на улице Школьной в Пскове 02.11.2023 08:551 Автомобиль снес столб на Завеличье, движение по улице Петровской затруднено. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Россиянам рассказали, что резко подорожало в стране

05.11.2023 19:19|ПсковКомментариев: 0

Россияне ощущают инфляцию на уровне 14%, вопреки сообщениям ЦБ об инфляции на уровне 6,6%, наибольший вклад в потребительскую инфляцию внесли овощи и фрукты, сообщает Росстат. 

Сообщается, что наибольшее беспокойство вызывает продуктовый сектор. По данным Росстата, только за последнюю неделю октября яйца подорожали на 2,3%, сосиски, сардельки — на 0,8%.

Как уточняет генеральный директор продуктовых компаний «Тамаки» Андрей Белянин, стремительный рост цен связан с проблемами логистики и удорожанием поставок. Также оказал влияние нестабильный курс рубля.

Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на аномальный рост цен на курицу. По данным Минсельхоза, объемы производства снижаются на фоне слабого рубля. Участники рынка, как пишет РИА Новости, также указывают также на повышенный спрос, в том числе и со стороны предприятий мясоперерабатывающей отрасли и общепита.

Как подчеркивает издание, вышеупомянутый продукт входит в перечень социальнозначимых, и поэтому государства намерено принимать необходимые меры, чтобы сделать его более доступным.

«Производители, чувствуя социальную ответственность, уже начали снижать цену на курятину», — отметил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях. Ранее в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых.

Теги: #Цены
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к празднованию Хэллоуина в России?
В опросе приняло участие 380 человек
05.11.2023, 19:400 Об истории мозаик на псковских пятиэтажках рассказал Борис Елкин 05.11.2023, 19:190 Россиянам рассказали, что резко подорожало в стране 05.11.2023, 19:000 Роспотребнадзор перечислил способы сохранить здоровье при работе в офисе 05.11.2023, 18:380 Сергей Вострецов: Не нужно в погоне за «хайпом» позорить государство
05.11.2023, 18:150 В России рассказали про рост импортозамещающих отраслей 05.11.2023, 17:510 Выставка о Валентине Краснопевцеве открылась в Псковском музее 05.11.2023, 17:300 Нетрезвого водителя Toyota задержали в Себеже 05.11.2023, 17:070 Названы популярные способы обмана россиян в магазинах
05.11.2023, 16:450 Все краски псковской свадьбы увидели гости «Ночи искусств» в Пушкинском заповеднике 05.11.2023, 16:231 Актриса Юлия Пересильд заявила о желании стать певицей 05.11.2023, 16:010 Пскович стал призером всероссийских соревнований по самбо 05.11.2023, 15:401 В России предложили легализовать для пассажиров частные железные дороги
05.11.2023, 15:180 В России пройдет марафон финансовой грамотности для взрослых и детей 05.11.2023, 14:550 Самолет из Москвы в Псков вылетел с шестичасовой задержкой 05.11.2023, 14:300 Стало известно, где россияне проведут новогодние каникулы 05.11.2023, 14:180 Злоумышленники получили доступ к личным кабинетам великолучан на «Госуслугах»
05.11.2023, 14:050 Михаил Ведерников рассказал о работе псковского стенда в первый день выставки «Россия» на ВДНХ 05.11.2023, 13:450 Юрист предупредил водителей о возвращении штрафов за превышение средней скорости 05.11.2023, 13:220 Мужчину в чёрной толстовке продолжают искать полицейские в Великих Луках 05.11.2023, 13:001 Мандарины в России за год подорожали в среднем на 70%
05.11.2023, 12:410 Дожди и температуру до +7 градусов прогнозируют в Псковской области 6 ноября 05.11.2023, 12:204 Россиян предупредили о резком подорожании новых автомобилей к концу года 05.11.2023, 12:020 Выставку-форум «Россия» на ВДНХ в первый день посетили более 190 тысяч человек 05.11.2023, 11:400 Умерла звезда сериала «Клон»
05.11.2023, 11:190 Пскович повредил витрину кафе на улице Советской Армии 05.11.2023, 11:000 Мошенник за семь минут позвонил жертве 1145 раз 05.11.2023, 10:402 Россия впервые заняла более трети мирового рынка производства алмазов 05.11.2023, 10:170 Авиарейс Москва — Псков задержали на три часа
05.11.2023, 09:560 Умер почетный гражданин города Великие Луки Станислав Столяров 05.11.2023, 09:410 Подачу воды в поселке Плюсса приостановили из-за аварии 05.11.2023, 09:200 Персональная выставка фотокорреспондента ПЛН Александра Елисеева откроется 5 ноября 05.11.2023, 09:001 Росрыболовство спрогнозировало снижение цен на красную икру и горбушу
04.11.2023, 22:000 Главы национальных общественных объединений региона провели встречу в Пскове 04.11.2023, 21:580 Автомобили Toyota и Matiz попали в ДТП на Завеличье 04.11.2023, 21:410 Отдых на День народного единства продлят 14% работающих псковичей — опрос 04.11.2023, 21:220 Митрополит Арсений совершил божественную литургию в Спасо-Казанском монастыре Острова
04.11.2023, 21:220 Дело возбудили в отношении главврача себежской больницы за незаконный выговор сотруднику 04.11.2023, 21:070 «Ночь искусств» в музейном квартале Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ 04.11.2023, 21:010 Видеопроект о полицейских подготовили в МВД России ко Дню народного единства 04.11.2023, 20:401 Россия будет самостоятельной, современной и богатой страной — Песков
04.11.2023, 20:201 Депутаты усомнились в идее доверить искусственному интеллекту проверку «домашки» 04.11.2023, 20:180 Лису вновь заметили на улице Алмазной в Пскове 04.11.2023, 20:150 Творческие мастерские и выставки организовали в Пскове в «Ночь искусств». ФОТО 04.11.2023, 20:140 Кошачье отделение псковского зооприюта закрыли на карантин из-за вспышки инфекций
04.11.2023, 20:070 Водителю в псковской компании готовы платить от 50 тысяч рублей 04.11.2023, 20:070 Сергей Вострецов: Уроки прошлого показывают нам, что мы – великая держава 04.11.2023, 20:050 Пскович хотел приобрести эхолот и наткнулся на мошенников 04.11.2023, 20:030 Себежанину грозит тюрьма за попытку напугать женщину на работе
04.11.2023, 19:560 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 ноября 04.11.2023, 19:360 Игорь Иванов: Народное единство — почва, на которой процветают профсоюзы 04.11.2023, 19:160 Масштабные работы по благоустройству продолжаются в Печорах. ФОТО 04.11.2023, 18:553 Песков заявил, что прогнозируется неожиданный рост российской экономики
04.11.2023, 18:340 Псковская область принимает участие в квесте «Серебряное ожерелье России» на ВДНХ 04.11.2023, 18:130 Пожилого водителя Renault госпитализировали в результате ДТП в Псковском районе 04.11.2023, 17:530 Этнографический диктант, концерты и выставки проводят в Псковской области 4 ноября 04.11.2023, 17:340 Патриарх Кирилл представил московский список Казанской иконы — РПЦ
04.11.2023, 17:150 Сильный дождь надвигается на юго-восток Псковской области 04.11.2023, 16:520 Росгвардейцы задержали псковича за кражу алкоголя 04.11.2023, 16:330 Владимир Кузь: День народного единства напоминает о силе нашего народа 04.11.2023, 16:140 Блогера-миллионника Аяза Шабутдинова арестовали по делу о мошенничестве
04.11.2023, 15:550 Автомобиль Chevrolet съехал в кювет в Гдовском районе, пострадали два человека 04.11.2023, 15:370 Житель Идрицы ударил знакомую женщину битой по лицу 04.11.2023, 15:182 Пскович установил рекорд России по продолжительности игры на балалайке 04.11.2023, 15:000 Мобильный исторический парк «Россия – Моя история» отправится в путешествие по стране
04.11.2023, 14:411 Павильон Сбера открылся на выставке «Россия» на ВДНХ 04.11.2023, 14:230 Пьяный себежанин метнул топор в голову знакомого 04.11.2023, 14:020 Александр Борисов: Историческая основа связывает прошлое, настоящее и будущее России 04.11.2023, 13:430 Экстренным службам поступил ложный вызов о пожаре в псковском кафе
04.11.2023, 13:244 Эскимос, чеченец и бурят: тематические тантамарески поставили в центре Пскова 04.11.2023, 13:040 Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Мажора» Галина Мочалова 04.11.2023, 12:442 Митрополит Тихон приехал в гости в Псково-Печерский монастырь 04.11.2023, 12:250 Стенд Псковской области на ВДНХ с первых минут привлек внимание посетителей
04.11.2023, 12:071 Псковичку подозревают в серии краж из магазина на улице Труда 04.11.2023, 11:470 Михаил Ведерников: Мы — продолжатели традиций, основанных на национальном согласии 04.11.2023, 11:280 «Страшное ДТП»: две фуры и легковой автомобиль столкнулись на границе Псковской области 04.11.2023, 11:101 Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считали утерянным
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru