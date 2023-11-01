Экономика

Россиянам рассказали, что резко подорожало в стране

Россияне ощущают инфляцию на уровне 14%, вопреки сообщениям ЦБ об инфляции на уровне 6,6%, наибольший вклад в потребительскую инфляцию внесли овощи и фрукты, сообщает Росстат.

Сообщается, что наибольшее беспокойство вызывает продуктовый сектор. По данным Росстата, только за последнюю неделю октября яйца подорожали на 2,3%, сосиски, сардельки — на 0,8%.

Как уточняет генеральный директор продуктовых компаний «Тамаки» Андрей Белянин, стремительный рост цен связан с проблемами логистики и удорожанием поставок. Также оказал влияние нестабильный курс рубля.

Президент России Владимир Путин обратил особое внимание на аномальный рост цен на курицу. По данным Минсельхоза, объемы производства снижаются на фоне слабого рубля. Участники рынка, как пишет РИА Новости, также указывают также на повышенный спрос, в том числе и со стороны предприятий мясоперерабатывающей отрасли и общепита.

Как подчеркивает издание, вышеупомянутый продукт входит в перечень социальнозначимых, и поэтому государства намерено принимать необходимые меры, чтобы сделать его более доступным.

«Производители, чувствуя социальную ответственность, уже начали снижать цену на курятину», — отметил Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых. Текущее инфляционное давление в РФ значительно усилилось и складывается выше ожиданий ЦБ, считает регулятор. При этом ЦБ убрал из заявления по ключевой ставке сигнал об оценке целесообразности ее повышения на ближайших заседаниях. Ранее в сентябре ЦБ повысил ключевую ставку до 13 процентов годовых.