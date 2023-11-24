Экономика

Псковская область заняла 72 место по способности жителей накопить 1 миллион рублей

Среднестатистическому россиянину необходимо более 10 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Псковская область заняла 72 место по способности жителей накопить 1 миллион рублей. По данным РИА Новости, срок накопления одного миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате составляет 12,8 лет. 22,8% работающих жителей области не смогут накопить эту сумму за 15 лет стажа.

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

5 место – Ненецкий автономный округ;

10 место – Санкт-Петербург;

11 место – Мурманская область;

16 место – Республика Коми;

19 место – Ленинградская область;

20 место – Архангельская область;

22 место – Республика Карелия;

26 место – Вологодская область;

35 место – Калининградская область;

47 место – Новгородская область.

Согласно данным Банка России, объем вкладов населения с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года вырос в реальном выражении на 17%, а в денежном выражении средства населения в банках увеличились на 7,7 триллиона рублей. В пересчете на душу населения объем вкладов составил порядка 280 тысяч рублей. Однако зачастую требуется накопить намного большую сумму. Банковский вклад в большинстве случаев выступает основным инструментом для формирования сбережений, однако существуют и другие формы накоплений — недвижимость, инвестиции в фондовый рынок, разного рода страховые продукты.

В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что он откладывает 10% от заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион.

Эксперты отмечают, что в текущем рейтинге насчитывается 20 регионов, где копить миллион рублей нужно меньше 10 лет, при этом в исследовании 2021 года таких регионов было только четыре.

В большинстве регионов сделать необходимые накопления можно менее чем за 12 лет, против более 20 лет в исследовании 2021 года.

«В среднесрочной перспективе можно ожидать прогресса в части возможностей накопления крупных сумм. Основным позитивным фактором может стать рост заработной платы, в том числе и рост медианных зарплат на фоне рекордно низкой безработицы», - заключают эксперты.