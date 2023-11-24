Среднестатистическому россиянину необходимо более 10 лет, чтобы накопить один миллион рублей. Псковская область заняла 72 место по способности жителей накопить 1 миллион рублей. По данным РИА Новости, срок накопления одного миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате составляет 12,8 лет. 22,8% работающих жителей области не смогут накопить эту сумму за 15 лет стажа.
Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:
Согласно данным Банка России, объем вкладов населения с 1 сентября 2022 года по 1 сентября 2023 года вырос в реальном выражении на 17%, а в денежном выражении средства населения в банках увеличились на 7,7 триллиона рублей. В пересчете на душу населения объем вкладов составил порядка 280 тысяч рублей. Однако зачастую требуется накопить намного большую сумму. Банковский вклад в большинстве случаев выступает основным инструментом для формирования сбережений, однако существуют и другие формы накоплений — недвижимость, инвестиции в фондовый рынок, разного рода страховые продукты.
В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает количество лет, необходимых для накопления миллиона рублей работником с медианной зарплатой. Предполагалось, что он откладывает 10% от заработка каждый месяц, накопления не тратятся и размещены на банковском вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц. Процентная ставка по депозитам бралась соответствующей федеральному округу, в который входит регион.
Эксперты отмечают, что в текущем рейтинге насчитывается 20 регионов, где копить миллион рублей нужно меньше 10 лет, при этом в исследовании 2021 года таких регионов было только четыре.
В большинстве регионов сделать необходимые накопления можно менее чем за 12 лет, против более 20 лет в исследовании 2021 года.
«В среднесрочной перспективе можно ожидать прогресса в части возможностей накопления крупных сумм. Основным позитивным фактором может стать рост заработной платы, в том числе и рост медианных зарплат на фоне рекордно низкой безработицы», - заключают эксперты.