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Экономика

Банки обяжут гарантировать кешбэк за Систему быстрых платежей

06.12.2023 07:37|ПсковКомментариев: 0

Банки обяжут обеспечить возможность выплаты кешбэка, начисленного за оплату товаров и услуг через Систему быстрых платежей (СБП), рассказала руководитель проекта по запуску сервиса лояльности СБП Юлия Ульянкина.

«До 1 апреля 2024 все участники в обязательном порядке должны будут поддержать сценарии выплаты и возврата кешбэка в "проде"», — сказала она.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги, используя QR-код, пишет «Прайм».

В середине этого года состоялся пилотный запуск кешбэков за оплату через СБП, теперь программа лояльности НСПК стала единой для держателей карт «Мир» и пользователей Системы быстрых платежей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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