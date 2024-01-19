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Экономика

Ярлык на великое сомнение

19.01.2024 11:00|ПсковКомментариев: 0

На федеральном уровне обсуждается внедрение сертификатов на фермерскую продукцию. Условий их получения пока нет, но в правительстве проводят аналогию с получением знака «Органик». Однако за три года в Псковской области ни один производитель не заявил свою продукцию в качестве органической. Почему? И что вызывает сомнения фермеров в идее с сертификатами для них? Какой помощи в продвижении своей продукции аграрии обрадовались бы сильнее? И чем рискуют покупатели домашних консервов из «фермерских» сообществ в соцсетях? Ответы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

 

Смысл потерялся

На прошлой неделе вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко вновь вернулась к теме сертификатов на фермерскую продукцию. Необходимость дополнительного регулирования в этом сегменте она объяснила наличием недобросовестных продавцов, клеящих соответствующие ярлыки на товары, не имеющие отношения к фермерскому производству.

«Если этим пользуются недобросовестные производители, которые задирают стоимость, но при этом качество их продукта этому не соответствует, то это, конечно, нужно проработать», - сказала чиновница.

Вопрос о фермерской продукции Виктория Абрамченко ставит не в первый раз. В мае прошлого года на правительственной комиссии по развитию сельского хозяйства шла речь о законодательном закреплении понятия «фермерский продукт». В качестве аргументов за официальное введение подобного ярлыка называлась защита от введения потребителей в заблуждение и потенциальная возможность продвижения подобных товаров в системе госзакупок для питания в школах и детсадах.

Предполагается, что система сертификации будет аналогичной той, что используется для органических продуктов. Право размещать на упаковке знак «Органик» с белым листом на салатовом фоне выдает Роскачество. С 2020 года по всей стране выдано менее 200 сертификатов.

Согласно опубликованным сегодня данным, ни один производитель из Псковской области сертификата «Органик» не имеет. Хотя в регионе и выпускают продукцию, которая вполне соответствует критериям. Например, «Столбушинский продукт» из Пушкиногорского района. Главный хит производителя - концентрат сбитня. Жидкий состав на травах и ягодах со специями можно добавлять в чай или разводить кипятком, получая самостоятельный напиток. В частности, его можно встретить на полках «Вкусвилла», позиционирующего себя сетью магазинов с продуктами для здорового питания. С таким портфолио пушкиногорский производитель смысла в получении органического сертификата для себя не увидел.

«Не стали его получать из-за высокой стоимости и сроков его получения. Полгода назад это стоило четыреста тысяч рублей, испытания длятся два года, исследования проводят в Москве и в Петербурге, так как наши лаборатории не аккредитованы для этого, - рассказывает технолог на производстве «Столбушинского продукта» Анастасия Завьялова. - Такой долгий срок, потому что нужно работать с поставщиками сырья, будет проведено невероятное количество исследований по специальному ГОСТу в аккредитованных лабораториях».

Бумажка со скепсисом

В теме сертификации фермерских продуктов встают вопросы добровольности прохождения процедуры. Насколько обязательным будет сертификат? Будет ли его наличие влиять на возможность осуществления деятельности? А если он будет нужен только для престижа, будут ли фермеры готовы нести временные и финансовые затраты?

Зарегистрированные фермеры, официально осуществляющие свою деятельность, признаются: если получать бумажку не заставят, очередь за ней не выстроится.

Крестьянско-фермерское хозяйство «Листовка-Агро» из Псковского района специализируется на выращивании картофеля. Глава хозяйства Надежда Блохина перечисляет бюрократические препоны, которыми уже сейчас в обязательном порядке обложены фермеры:

«И без того было много введено за последнее время регулирующих нашу отрасль законов, внедрены информационные системы «Зерно», «Сатурн», «Меркурий», кроме того существуют различные отчеты в органы власти, которые также необходимо сдавать в обязательном порядке. Все это мешает фермеру работать эффективно, отнимает драгоценное для нас время».

Надежда Блохина выступает против излишнего дополнительного регулирования. Она сомневается, что сертификаты облегчат фермерам продвижение продукции на рынке и видит в их потенциальном введении еще одну лазейку для жуликоватых продавцов.

«Недобросовестный перекупщик может получить у фермера такой сертификат с первой партией, - предполагает аграрий, - а дальше продукция, которую он будет реализовывать, может оказаться откуда угодно. Гарантии, что это будет фермерский продукт, нет, зато будет подтверждающая это бумажка».

Ее коллега Антон Грибов, выращивающий морковь в соседней деревне Дуброво, питает к инициативе не меньше скепсиса.

«Больше будет мороки, - уверен он. - Я как фермер покупаю дорогостоящие элитные семена, качество которых подтверждается сертификатами, провожу различные проверки качества продукции, тоже не малой стоимости, а также мою продукцию перед отправкой на прилавки проверяют специалисты по контролю качества».

Фермер предлагает сместить усилия государства на проблему, решения которой аграрии ждут уже долгие годы. Речь идет о специальных полках в супермаркетах для фермерской продукции. Дальше бесконечного обсуждения их необходимости дело не двигается. Например, свою морковь Антон Грибов поставляет в крупную федеральную сеть. Однако у покупателей нет шансов ее идентифицировать, на прилавке лежит просто «морковь». Неизвестно, импортного ли она происхождения, отечественного ли, является ли фермерской.

«По моему мнению, чтобы покупатели знали, что продукция действительно фермерская, для нее нужна отдельная полка в магазинах, - настаивает сельхозпроизводитель. - На данных полках будет представлен товар, качество которого поставщик будет гарантировать, а покупатель вправе выбирать сам, покупает ли он продукт с фермерской полки или другого производителя».

Серая зона

Существует также «фермерская продукция» другого рода - так называемые излишки урожая, которые продаются на рынках или через группы в соцсетях. В Пскове существует несколько таких сообществ. По объявлениям понятно, что «излишки» образовались неслучайно, их появление было запланировано, а сбыт является важной статьей дохода продавцов.

Среди выставленного на продажу можно встретить не только «натурпродукт» вроде яблок, тыквы или огурцов летом и замороженной малины зимой. В свежих объявлениях мы нашли большое количество продуктов переработки, например, соленую икру леща, яблочную пастилу, грушевый уксус, тушенку из козлятины.

«Борщевая заправка для тех, кому совсем некогда готовить, - гласит одно из объявлений. - Вам нужно только сварить мясной бульон и добавить пару штук картофеля. В банке свёкла, капуста, морковь, томаты, лук, лавровый лист, перец горошек, соль, сахар, уксус».

Автор последнего объявления продает несколько наименований домашних овощных консервов вроде аджики, соте из баклажанов, грибной солянки, «Тещиного языка». И не только она. На псковских кухнях работают небольшие пищевые производства. Работают бесконтрольно.

Автор объявления не уточняет, облизывал ли собственные пальчики изготовитель консервов.

Ботулизм, кишечные инфекции, паразиты - покупка такой продукции полностью остается на страх и риск потребителя. Десяток продавцов, к которым мы обратились с вопросами, в том числе, о безопасности продукции, разговаривать отказались.

Никакая сертификация до этой серой зоны не дойдет еще долго.

То есть регулирование опять придет к тем, кто работает официально, соблюдая все регламенты. Ценность сертификатов сомнительна как для аграриев, так и для потребителей. Фермеры увидят в получении очередной бумажки дополнительную нагрузку. Покупатели, если живут неподалеку, и так знают местных производителей. Если же речь идет о мегаполисе, то покупатель никак не будет защищен от недобросовестного перекупщика. Разве что клеить марочку с кодом на каждую картофелину. Но фермеры явно ждут от государства совсем другой помощи.

Юлия Магера

Теги: #торговля #сельское хозяйство
Источник: Псковская Лента Новостей
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