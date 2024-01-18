Экономика

Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году

Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку, картошку и овсянку, следует из анализа РИА Новости данных Росстата.

Так, стоимость гречки по итогам 2023 года уменьшилась на 18,8 процента. Картофель подешевел на 15,8 процента, а овсянка — на 9,6 процента. В пятерку продуктов с наиболее сильной дефляцией также вошли градусник (минус 7,2 процента) и телевизор (минус 6,4 процента).

Цены на монитор для настольного компьютера снизились на 6,2 процента, на вермишель — на 4,2 процента. Стиральные машины подешевели по итогам прошлого года на 3,7 процента, а макароны — на 3,63 процента. Кроме того, на 3,6 процента уменьшилась стоимость полиса-каско.

В целом каждый десятый товар, цены на которые отслеживает Росстат, подешевел за прошлый год, хотя стоимость около половины из них уменьшилась менее чем на один процент.

В то же время почти две трети товаров, наблюдаемых ведомством, за 2023 год подорожали меньше официальной инфляции в 7,4 процента. Среди них бензин АИ-95 (6,7 процента), игристое вино (пять процентов), филе рыбы (4,7 процента), пельмени (3,8 процента), мороженое (3,3 процента), йогурт (1,3 процента) и чай (один процент).

Власти по итогам этого года ожидают значительного замедления инфляции: Банк России прогнозирует темпы роста цен на уровне 4-4,5 процента, а Минэкономразвития — в 4,5 процента.