Экономика

Поддержка или поблажка: нужно ли дать российским товарам законодательные преференции?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения дать российским товарам законодательные преференции в конкурсах на получение контрактов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На фоне антироссийских санкций со стороны Запада на федеральном уровне задумались о создании благоприятных условий для развития отечественного производства, а также о повышении конкурентоспособности российских товаров в сравнении с зарубежными. Например, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о преференциях для российских товаров.

Эта инициатива предполагает, что в случае участия российского и иностранного поставщика в конкурсах на получение контрактов учитываться будет не только соотношение цены-качества, но и место производства. И предпочтение будет отдаваться нашим, отечественным товарам.

С одной стороны, принятый закон и преференции при закупках, которые он предполагает, предоставит российским производителям возможность развивать производство и создавать новые рабочие места. Да и подобные протекционистские меры на протяжении всей истории успешно применяли в разных странах...

И тем не менее к вопросу «искусственного поддержания своих» в российском обществе отношение неоднозначное. Насколько подобные законодательные преференции экономически обоснованы? И насколько нужны сейчас? Вопрос о глубинных мотивах этой идеи ещё открыт. Дело только в желании поддержать отечественных производителей? Или ещё и в стремлении в очередной раз что-то доказать Западу? Размышления на эту тему идут не случайно — многие специалисты высказывают опасения, что российские аналоги некоторых западных товаров и препаратов всё ещё не могут тягаться с ними в качестве и эффективности. Много вопросов возникает, например, к сфере фармацевтики, микроэлектроники и машиностроения.

Словом, опасения, что под личиной полученных законодательных преференций на государственный рынок попадёт большое количество не самых лучших аналогов, есть. О том, насколько получение преференций для российских товаропроизводителей сейчас необходимо и целесообразно, сегодня в программе «Дневной дозор».

Подобные преференции для российских товаропроизводителей должны были появиться гораздо раньше, выразил уверенность президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Свою точку зрения он объяснил тем, что в мире нет ни одной страны, в которой бы не было подобного государственного протекционизма. Владимир Зубов также добавил, что сейчас нашей стране нужно не «импортозамещать», а «импортоопережать». А помогут в этом России достижения технологической эпохи и научные открытия.

«Поддерживаю, ибо значительное преимущество импортных товаров на территории нашей страны, которые в других странах адаптировали специально для того, чтобы завоевать наш рынок и не дать отечественному производителю конкурировать на равных, привело к тому, что российский рынок лишился многих значимых товаров, и нам теперь это все необходимо восстанавливать. Хорошо, что сохранились технологии, кадры, и теперь на этом примере будем учиться поддерживать собственную и технологическую, и товарную независимость. Имеющиеся научные разработки, технологические разработки, изменение технологического подхода и технологической эпохи позволяют нам никого не догонять, а допускать на новых уровнях научного прогресса те товары, которые востребованы, а не заниматься "догонялками Запада"».

Отношение к конкурсам, в которых участвуют и иностранные, и российские поставщики товаров, должно быть взвешенным, поделился мнением депутат Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Грубые преференции для российских производителей и отказ зарубежным, по его словам, могут привести к недобросовестной конкуренции, снижению качества товара и последующему повышению цен. Так что добросовестная конкуренция, в том числе и с иностранными производителями, должна быть. Но не со всеми.

«Государство мерами экономического регулирования, пошлинами имеет возможность регулировать цены на товары, которые поступают к нам по импорту. Но при этом важно помнить про здоровый баланс интересов как производителей, так и потребителей. Ведь преференции отечественным товарам могут привести к снижению качества продукции российских производителей. Поэтому, я полагаю, что товары дружественных стран все-таки должны конкурировать с нашими. Здоровая конкуренция - на пользу отечественному потребителю. Другое дело - та продукция, которая поступает из недружественных стран. Недружественные нам страны (напомню, что сейчас, фактически, вся Европа - нам не друзья), продавали нам технологическое оборудование, мы на нем работаем. Теперь они нам отказывают в сервисе, потому что 12-ый и 13-ый пакеты западных санкций в отношении России вынуждают производителей технологического оборудования не обслуживать оборудование, которое было продано в Российскую Федерацию. При этом потребительскую продукцию, которая производится на Западе, европейские производители пытаются привезти на российский рынок. И эти товары из недружественных государств проникают под другими названиями через третьи страны в Россию. Вот эти пути, конечно, мы должны перекрывать».

Россия может показать достойные аналоги не во всех отраслях товаропроизводства. С этим обстоятельством согласился директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк. Но некоторые отечественные товары по своему качеству, действительно, ничуть не уступают европейским. Как бы там ни было, если государство поворачивается лицом к своим производителям, это хорошо. Но помимо преференций на конкурсах должны быть и другие шаги. А опасаться появления на фоне изменений на российском рынке большого количества низкопробных аналогов не стоит. Особенно, если заказчик будет внимательно относиться к техзаданию и характеристикам

«Я положительно к этому отношусь. Ничего плохого в этом не вижу. Возможно, это первый этап, потому что много этапов должно быть, когда руководство страны поворачивается к тем предпринимательским идеям, которые развиваются в стране. Но как один из первых шагов — почему бы и нет, я только "за". Протекционизм — это важная вещь. И если прописывается в техническом задании на аукционе, что он должен быть такого-то качества, должен быть такой-то паспорт продукции, он должен соответствовать таким-то заявленным характеристикам, и если этот отечественный продукт этим характеристикам удовлетворяет, то он плохого качества быть не может».

Дополнительные преференции на закупках очень нужны малому бизнесу. И они дадут результаты в рамках импортозамещения и увеличения объема выпуска товаров малым бизнесом, считает председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.

«На сегодняшний день мы знаем, что по закону доля обязательных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства должна составлять порядка 25%, и этот процент примерно выполняется. Но надо понимать, что не все товары, не все оборудование можно заместить очень быстро. Поэтому я думаю, что эта мера добавит возможность всем предпринимателям открывать новые производства. Ну и потом, когда-то надо начинать в России производить больший спектр товаров различного уровня и различного назначения! Я не специалист в лекарствах, но понятно, что когда закуп производится каким-либо предприятием или государством, они выставляют условия качества. Качество должно соответствовать. Если качество одинаковое, тогда отдается приоритет российским товарам, а не тогда, когда качество страдает. Или вообще, может быть, такого производства у нас пока еще нет. Надо читать закон правильно. Естественно, товары должны быть примерно одинаковой ценовой группы и одинаково хорошего качества. Тогда может быть приоритет товаров российского производства».

Тем временем глава фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук рассказал о неоднозначном отношении к законопроекту о дополнительных преференциях при закупках. Он также добавил, что в целом в стране такая политика, когда предпочтение отдаётся отечественным товарам, а не импортным, уже действует.

«С одной стороны, это хорошо — это поддержка своего производителя. А с другой стороны, это фактически отсутствие, снижение конкуренции, что будет сказываться на качестве товара. Но это везде так. В целом она уже существует. Ее можно поддерживать, можно не поддерживать, но она уже есть. К примеру, если взять автопром, то российские машины имеют существенные преференции перед импортными, потому что ввозные пошлины запредельные. Но здесь, скорее, это влияет на то, что в российском автопроме цены высокие стали. Не то, чтобы качество возросло, а цена растет. Сложно предсказать вообще, как на самом деле в каждой группе товаров будет реагировать рынок, поэтому есть как положительные, так и отрицательные стороны этого вопроса. Это все понимают прекрасно. С одной стороны, снижение конкуренции, с другой стороны — поддержка отечественного производителя».

Преференции для российских товаропроизводителей — благо. Но они должны распространяться на те сферы производства, где наша страна конкурентна, поделился президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» Александр Конашенков.

«Что касается преференций, да, нужно предпочтение, может быть, отдавать нашим производителям. Но когда дело касается жизни людей, медицина, допустим, приборы — здесь надо еще посмотреть. Здесь должно на первый план выходить качество товара, потому что наша промышленность, может быть, в некоторых вопросах не дорабатывает до импортных аналогов для жизнеобеспечения. Что касается сельского хозяйства, мы же частники, мы покупаем то, что нам лучше, что доказало свою эффективность. Будут наши производители производить семена лучше импортных, будем их покупать. А пока импортные лучше по качеству, по своим характеристикам. Я имею в виду овощеводство по большей части и картофель».

Заботиться об отечественных производителях нужно. Это бесспорный момент. Но делать это нужно аккуратно, просчитывая возможные варианты развития событий. С этим соглашаются и промышленники, и псковские предприниматели, и фермеры, и депутаты.

Протекционистские меры, действительно, принимаются во многих странах. Но как эта «калька» будет работать на российской почве, покажет только время. Не приведут ли добрые меры к недобросовестной конкуренции и повышению цен — всё ещё вопрос. В любом случае, пока законопроект только рассматривается в Госдуме.

Светлана Пикалёва