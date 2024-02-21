Поддержка или поблажка: нужно ли дать российским товарам законодательные преференции?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему предложения дать российским товарам законодательные преференции в конкурсах на получение контрактов. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
На фоне антироссийских санкций со стороны Запада на федеральном уровне задумались о создании благоприятных условий для развития отечественного производства, а также о повышении конкурентоспособности российских товаров в сравнении с зарубежными. Например, сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о преференциях для российских товаров.
Эта инициатива предполагает, что в случае участия российского и иностранного поставщика в конкурсах на получение контрактов учитываться будет не только соотношение цены-качества, но и место производства. И предпочтение будет отдаваться нашим, отечественным товарам.
С одной стороны, принятый закон и преференции при закупках, которые он предполагает, предоставит российским производителям возможность развивать производство и создавать новые рабочие места. Да и подобные протекционистские меры на протяжении всей истории успешно применяли в разных странах...
И тем не менее к вопросу «искусственного поддержания своих» в российском обществе отношение неоднозначное. Насколько подобные законодательные преференции экономически обоснованы? И насколько нужны сейчас? Вопрос о глубинных мотивах этой идеи ещё открыт. Дело только в желании поддержать отечественных производителей? Или ещё и в стремлении в очередной раз что-то доказать Западу? Размышления на эту тему идут не случайно — многие специалисты высказывают опасения, что российские аналоги некоторых западных товаров и препаратов всё ещё не могут тягаться с ними в качестве и эффективности. Много вопросов возникает, например, к сфере фармацевтики, микроэлектроники и машиностроения.
Словом, опасения, что под личиной полученных законодательных преференций на государственный рынок попадёт большое количество не самых лучших аналогов, есть. О том, насколько получение преференций для российских товаропроизводителей сейчас необходимо и целесообразно, сегодня в программе «Дневной дозор».
Подобные преференции для российских товаропроизводителей должны были появиться гораздо раньше, выразил уверенность президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов. Свою точку зрения он объяснил тем, что в мире нет ни одной страны, в которой бы не было подобного государственного протекционизма. Владимир Зубов также добавил, что сейчас нашей стране нужно не «импортозамещать», а «импортоопережать». А помогут в этом России достижения технологической эпохи и научные открытия.
Отношение к конкурсам, в которых участвуют и иностранные, и российские поставщики товаров, должно быть взвешенным, поделился мнением депутат Псковского областного Собрания, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин. Грубые преференции для российских производителей и отказ зарубежным, по его словам, могут привести к недобросовестной конкуренции, снижению качества товара и последующему повышению цен. Так что добросовестная конкуренция, в том числе и с иностранными производителями, должна быть. Но не со всеми.
Россия может показать достойные аналоги не во всех отраслях товаропроизводства. С этим обстоятельством согласился директор Великолукского кабельного завода Юрий Власюк. Но некоторые отечественные товары по своему качеству, действительно, ничуть не уступают европейским. Как бы там ни было, если государство поворачивается лицом к своим производителям, это хорошо. Но помимо преференций на конкурсах должны быть и другие шаги. А опасаться появления на фоне изменений на российском рынке большого количества низкопробных аналогов не стоит. Особенно, если заказчик будет внимательно относиться к техзаданию и характеристикам
Дополнительные преференции на закупках очень нужны малому бизнесу. И они дадут результаты в рамках импортозамещения и увеличения объема выпуска товаров малым бизнесом, считает председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников.
Тем временем глава фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании депутатов Артур Гайдук рассказал о неоднозначном отношении к законопроекту о дополнительных преференциях при закупках. Он также добавил, что в целом в стране такая политика, когда предпочтение отдаётся отечественным товарам, а не импортным, уже действует.
Преференции для российских товаропроизводителей — благо. Но они должны распространяться на те сферы производства, где наша страна конкурентна, поделился президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» Александр Конашенков.
Заботиться об отечественных производителях нужно. Это бесспорный момент. Но делать это нужно аккуратно, просчитывая возможные варианты развития событий. С этим соглашаются и промышленники, и псковские предприниматели, и фермеры, и депутаты.
Протекционистские меры, действительно, принимаются во многих странах. Но как эта «калька» будет работать на российской почве, покажет только время. Не приведут ли добрые меры к недобросовестной конкуренции и повышению цен — всё ещё вопрос. В любом случае, пока законопроект только рассматривается в Госдуме.
Светлана Пикалёва