Экономика

Зампред правления Сбера: Простота и ясность – ключевые условия для молодых предпринимателей

Простота и ясность – ключевые условия для молодых предпринимателей, которые планируют начать свой бизнес. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью с «Ведомости. Капитал».

Фото: пресс-служба Сбера

«Мы уже давно совместно с ФНС работаем над упрощением технологии регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. За это время в Сбере дистанционно открыли бизнес порядка 600 000 компаний и ИП», – рассказал Анатолий Попов.

С 1 марта 2023 года в качестве эксперимента начал работать сервис Федеральной налоговой службы (ФНС) «Старт бизнеса онлайн». Первый счет предпринимателю в этом эксперименте был открыт в Сбере.

«Сервис "Старт бизнеса онлайн" – это следующий этап. Если в прошлом году, до запуска проекта, дистанционная регистрация ООО или ИП занимала три дня, то теперь это гораздо быстрее. Будущие предприниматели имеют возможность дистанционно за один день получить комплексный сервис: зарегистрировать бизнес, выпустить электронную подпись от ФНС, открыть счет в банке», - отметил Анатолий Попов.

Зампред правления Сбера добавил, что для большинства людей бизнес – это область неизвестного. Особенно это касается начинающих предпринимателей. «Они не знакомы ни с терминологией, ни с правовыми нормами, ни с механизмами предоставления отчетностей. Для таких людей максимальная простота и ясность – ключевые условия, чтобы начать свой бизнес», – подчеркнул Анатолий Попов.

Сбер поддерживает инициативы максимально упростить регистрацию бизнеса в России, ведь это поможет увеличить число предпринимателей в стране и, главное, избавит начинающих бизнесменов от лишних действий, походов в налоговую и банк, добавил он.