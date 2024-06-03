Экономика

Почти 3,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в Великих Луках

Глава Великих Лук Николай Козловский принял участие в заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательской деятельности и по противодействию коррупции, которое прошло под председательством прокурора Псковской области Андрея Мошкова. Об этом градоначальник сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Николая Козловского

Совещание состоялось в зале заседаний администрации города Великие Луки. Участвовали сотрудники прокуратуры Псковской области и города Великие Луки, уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области, руководители структурных подразделений городской администрации и глава администрации Великих Лук, руководители предприятий города, представители малого и среднего предпринимательства.

«После выступления прокурора Псковской области, который открыл заседание, я поприветствовал собравшихся и кратко проинформировал об экономических показателях города, которые напрямую зависят от работы производственных предприятий и субъектов малого и среднего предпринимательства. Напомнил, что Великие Луки всегда были ремесленным городом – это сложилось исторически. И сегодня наш город – это один из крупных индустриальных центров Северо-Запада России. Основные показатели экономического развития, в том числе промышленного производства по городу выше общероссийских. На протяжении последних лет ежегодный рост объёмов промышленного производства в Великих Луках составляет от 8 до 16 процентов. Это хороший результат», - отметил Николай Козловский.

В 2023 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами великолукских предприятий составил 117,9 % по отношению к 2022 году. А за первый квартал 2024 года этот показатель уже достиг 133,5 % по отношению к первому кварталу прошлого года.

«И, конечно, существенный вклад в достижение таких хороших показателей вносят наши промышленники, предпринимательский сектор. На сегодняшний день в Великих Луках зарегистрировано 3434 субъекта малого и среднего предпринимательства, на которых трудятся около 11 тысяч работников. Ежегодно нашими субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечивается рост налоговых платежей и отчислений во внебюджетные фонды», - продолжил Николай Козловский.

Всё это говорит о том, что в Великих Луках созданы благоприятные условия для развития предпринимательской инициативы, подчеркнул глава города. «Для поддержания таких оптимальных условий нашим предпринимателям, конечно, необходима правовая защита, обеспечение соблюдения их законных прав. В городе Великие Луки и в Псковской области в целом предпринимательская деятельность находится под защитой и контролем прокуратуры, лично прокурора Псковской области Андрея Владиславовича Мошкова. И такие заседания позволяют лучше понять актуальные вопросы, которые волнуют предпринимателей или препятствуют развитию предпринимательской инициативы. Считаю, что это очень правильная и хорошая практика», - указал Николай Козловский.

Глава Великих Лук поблагодарил участников заседания и отметил, что вопросы поддержания в городе благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства, для развития экономики в целом всегда были и будут в числе приоритетных. «Мы и дальше продолжим реализовывать на территории города федеральные, региональные и городские программы, направленные на поддержку развития предпринимательской инициативы в нашем городе», - резюмировал Николай Козловский.