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Экономика

Россия за год почти вдвое нарастила импорт яблок

15.07.2024 12:15|ПсковКомментариев: 0

Россия в июне импортировала 42 тысячи тонн яблок, что в 1,8 раза больше, чем год назад, рассказали РИА Новости в Россельхознадзоре.

«В Россию в июне 2024 года было ввезено 42 тысячи тонн яблок, что больше чем в мае текущего года на 10% (38 тысяч тонн) и в 1,8 раза по сравнению с июнем 2023 года (23,3 тысячи тонн)», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в основном яблоки в Россию поставляются из Турции, ЮАР, Сербии, Китая и Узбекистана. «В июне 2024 года, по данным ФГИС "Аргус-Фито", было ввезено: из Турции – 9,7 тысячи тонн, из ЮАР – 7,2 тысячи тонн, из Сербии – 6,4 тысячи тонн, из Китая – 4,2 тысячи тонн, из Узбекистана – 1,7 тысячи тонн», - привели в ведомстве статистику.

Кроме того, поставлять такую продукцию на российский рынок теперь может и КНДР - после переговоров, состоявшихся в июне. «Корейские яблоки могут беспрепятственно поставляться на территорию России в сопровождении фитосанитарного сертификата, подтверждающего отсутствие карантинных организмов в товарах в соответствии с законодательством ЕАЭС», - добавили в Россельхознадзоре.

В конце июня глава ведомства Сергей Данкверт по итогам переговоров с коллегами из КНДР подтвердил возможность импорта северокорейских яблок в Россию в связи с заинтересованностью коллег в поставках. Корейская сторона также готова экспортировать в РФ женьшень и заинтересована в увеличении поставок из России живых сельскохозяйственных животных и молочных товаров, рассказывали в Россельхознадзоре.

Ранее глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский заявлял, что больше всего от возвратных заморозков, затронувших в мае больше десятка субъектов РФ, пострадали не зерновые, а плодово-ягодные. По его словам, самое большое снижение урожая ждет яблоки, ягоды и ранние овощные культуры. В Минсельхозе заявляли, что обратятся в кабмин с просьбой выплатить компенсации садоводам из-за непогоды, а Данкверт отмечал, что РФ сможет импортировать нужные объемы фруктов и ягод, выпадающие от заморозков.

Источник: Псковская Лента Новостей
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