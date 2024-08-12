Общество

Псковичка получила компенсацию за нарушение авторских прав на «Вайлдберриз»

Арбитражный суд Псковской области рассмотрел дело о нарушении авторских прав за использование фото на странице интернет-магазина «Вайлдберриз». Об этом суд сообщил в своем Telegram-канале.

Изображение взято из материалов дела

В ходе мониторинга сети «Интернет» индивидуальный предприниматель Мария Целлер установила нарушение индивидуальным предпринимателем Евгенией Петряковой исключительных прав на три фотографии и семь произведений дизайна. Материалы использовались на странице интернет-магазина «Вайлдберриз».

В подтверждение авторства Мария Целлер предоставила договор авторского заказа с фотографом. Она обратилась в суд с иском о взыскании 100 тысяч рублей компенсации.

Суд не признал принадлежность произведений дизайна Марии Целлер, так как доказательства этого заявлены не были. В результате анализа признано нарушение прав только на одну фотографию. Сходства с другими изображениями суд не нашел.

В итоге суд взыскал с Евгении Петряковой компенсацию в размере 10 тысяч рублей.