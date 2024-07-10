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Экономика

Завод «Титан-Полимер» отгрузил в Турцию первую партию своей продукции

15.07.2024 15:28|Псков

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») в рамках долгосрочного контракта отгрузил в Турцию первую партию прозрачной и металлизированной БОПЭТ пленки с химическим покрытием. Объем поставки составил более 20 тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер» 

До настоящего времени клиентами «Титан-Полимер» были представители более 50 российских регионов и стран СНГ. Зарубежные потребители уже по достоинству оценили продукцию завода, которая является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих и антивандальных пленок. В планах завода расширить ассортимент поставляемой продукции и географию заказчиков как в России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

БОПЭТ пленки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика. В ассортименте прозрачные БОПЭТ пленки, с коронной обработкой, химическим покрытием, металлизированные.

Ранее завод «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ пленки с новым видом химического покрытия. Данный вид БОПЭТ пленки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации, в том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140° при высоком давлении во время автоклавирования.

«Завод уверенно расширяет географию поставок. Наши БОПЭТ пленки приобретают несколько десятков компаний нашей страны и стран СНГ - производители упаковки, кабельной продукции, электротехники, строительных материалов. Прошедшая в конце июня международная выставка RosUpack, на которой завод представил свою продукцию, показала высокий интерес и спрос на все виды БОПЭТ пленок, которые производит завод. Поставка продукции в Турцию – важный для нас этап работы на внешнем рынке, и это направление будет продолжено», – рассказал коммерческий директор завода «Титан-Полимер» Максим Филиппов.
Теги: #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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