Экономика

Завод «Титан-Полимер» отгрузил в Турцию первую партию своей продукции

Завод «Титан-Полимер» (входит в ГК «Титан») в рамках долгосрочного контракта отгрузил в Турцию первую партию прозрачной и металлизированной БОПЭТ пленки с химическим покрытием. Объем поставки составил более 20 тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото: «Титан-Полимер»

До настоящего времени клиентами «Титан-Полимер» были представители более 50 российских регионов и стран СНГ. Зарубежные потребители уже по достоинству оценили продукцию завода, которая является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих и антивандальных пленок. В планах завода расширить ассортимент поставляемой продукции и географию заказчиков как в России, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.

БОПЭТ пленки могут производиться толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика. В ассортименте прозрачные БОПЭТ пленки, с коронной обработкой, химическим покрытием, металлизированные.

Ранее завод «Титан-Полимер» освоил производство БОПЭТ пленки с новым видом химического покрытия. Данный вид БОПЭТ пленки универсален в использовании, успешно применяется в различных видах упаковки, технологичен для нанесения различных покрытий и ламинации, в том числе подходит для реторного применения, где температуры использования доходят до 135-140° при высоком давлении во время автоклавирования.