Экономика

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о мерах поддержки псковских фермеров

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга «Поддержка фермеров в Псковской области», который в эти минуты начинается в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов сообщит о результатах конкурсного отбора по предоставлению грантов «Агростартап» и «Семейная ферма».

Также гость студии расскажет о других мерах поддержки псковских аграриев.