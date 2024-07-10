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Экономика

Неформальная занятость в России выросла на 13% — исследование

18.07.2024 10:26|ПсковКомментариев: 0

Количество занятых в неформальном секторе россиян в первом квартале 2024 года увеличилось относительно аналогичного прошлогоднего периода на 13,2%, или на 1,7 млн человек. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Аналитики использовали данные Росстата о числе занятых в неформальном секторе, полученных в рамках выборочного обследования рабочей силы. В исследовании речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, работниках семейных и любых бизнесов, у которых отсутствует регистрация в качестве юрлица. Это могут быть таксисты, строители, уборщики, репетиторы, работники торговли и общепита, а также любые другие, в том числе высококвалифицированные специалисты, к примеру юристы или врачи, если они работают вне корпоративного сектора.

«В России насчитывается 14,4 млн "работников-неформалов", это максимальное квартальное значение с четвертого квартала 2021 года, как и доля занятых в неформальном секторе - 19,6%. Не работает на официально зарегистрированном предприятии примерно каждый пятый трудящийся в стране», - отмечается в исследовании.

Максимальный рост числа неформально занятых за год фиксировался на Чукотке, в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской и Московской областях, Севастополе, Курганской области и Пермском крае.

Напротив, значительное сокращение работников неформального сектора произошло в Красноярском крае, Чувашии, Вологодской и Белгородской областях, Хабаровском крае, Орловской области и Еврейской автономной области, Омской и Смоленской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.

В первом квартале 2024 года среднемесячное число работников неформального сектора составило 14,4 млн человек, увеличившись за год на 13,2%, или на 1,7 млн человек. В результате доля занятых в неформальном сегменте выросла с 17,5% до 19,6%. Максимальный прирост в годовом выражении - на 2,1 млн человек - наблюдался в январе.

Из 14,4 млн человек 5%, или чуть более 700 тыс. человек, совмещают занятость в неформальном сегменте с официальным трудоустройством, у большинства же - 13,7 млн человек - работа вне предприятий является единственным источником дохода, пишет ТАСС

«Рассматриваемые показатели неформальной занятости в этом году являются максимальными с четвертого квартала 2021 года - тогда неформально занятых насчитывалось также 14,4 млн человек, а доля "неформалов" в общем числе работающего населения была чуть выше - 19,9%. Однако если учитывать сезонность, наблюдаемую на рынке труда, то следует говорить о сопоставимости с первым кварталом 2021 года. Показатели же за первый квартал прошлого года, напротив, являлись самыми низкими как минимум за 10 лет. Можно говорить о том, что в начале 2023 года на дефицитном рынке труда наблюдалась аномально низкая неформальная занятость, однако в начале 2024 года показатель вернулся к привычным, даже несколько повышенным значениям», - указала президент FinExpertiza Елена Трубникова.

По ее словам рост неформальной занятости стал следствием перераспределения ресурсов на рынке труда. Общее число занятых, как в формальном, так и в неформальном секторах, за год выросло на 0,5 млн человек, продолжила Трубникова.

При этом численность официально трудоустроенных на предприятиях граждан за тот же период сократилась на 1,2 млн человек. Первая категория неформально занятых, куда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и фермеры, за год увеличилась на 20%, или примерно на 800 тыс. человек. На 13,7%, или 1 млн человек возросла и вторая категория - наемные сотрудники, работающие на ИП, фермеры и самозанятые. Третья категория в структуре неформально занятых - трудящиеся в подсобных хозяйствах - напротив, сократилась на 64 тыс. человек. 

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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