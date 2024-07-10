Неформальная занятость в России выросла на 13% — исследование

Количество занятых в неформальном секторе россиян в первом квартале 2024 года увеличилось относительно аналогичного прошлогоднего периода на 13,2%, или на 1,7 млн человек. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Аналитики использовали данные Росстата о числе занятых в неформальном секторе, полученных в рамках выборочного обследования рабочей силы. В исследовании речь идет о самозанятых, индивидуальных предпринимателях и их сотрудниках, работниках семейных и любых бизнесов, у которых отсутствует регистрация в качестве юрлица. Это могут быть таксисты, строители, уборщики, репетиторы, работники торговли и общепита, а также любые другие, в том числе высококвалифицированные специалисты, к примеру юристы или врачи, если они работают вне корпоративного сектора.
Максимальный рост числа неформально занятых за год фиксировался на Чукотке, в Москве, Санкт-Петербурге, Ивановской и Московской областях, Севастополе, Курганской области и Пермском крае.
Напротив, значительное сокращение работников неформального сектора произошло в Красноярском крае, Чувашии, Вологодской и Белгородской областях, Хабаровском крае, Орловской области и Еврейской автономной области, Омской и Смоленской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе.
В первом квартале 2024 года среднемесячное число работников неформального сектора составило 14,4 млн человек, увеличившись за год на 13,2%, или на 1,7 млн человек. В результате доля занятых в неформальном сегменте выросла с 17,5% до 19,6%. Максимальный прирост в годовом выражении - на 2,1 млн человек - наблюдался в январе.
Из 14,4 млн человек 5%, или чуть более 700 тыс. человек, совмещают занятость в неформальном сегменте с официальным трудоустройством, у большинства же - 13,7 млн человек - работа вне предприятий является единственным источником дохода, пишет ТАСС.
По ее словам рост неформальной занятости стал следствием перераспределения ресурсов на рынке труда. Общее число занятых, как в формальном, так и в неформальном секторах, за год выросло на 0,5 млн человек, продолжила Трубникова.
При этом численность официально трудоустроенных на предприятиях граждан за тот же период сократилась на 1,2 млн человек. Первая категория неформально занятых, куда входят самозанятые, индивидуальные предприниматели и фермеры, за год увеличилась на 20%, или примерно на 800 тыс. человек. На 13,7%, или 1 млн человек возросла и вторая категория - наемные сотрудники, работающие на ИП, фермеры и самозанятые. Третья категория в структуре неформально занятых - трудящиеся в подсобных хозяйствах - напротив, сократилась на 64 тыс. человек.