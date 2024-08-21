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Экономика

«Пейзажем у нас в области не заработаешь»: псковский фотограф рассказал об особенностях своей работы

27.08.2024 13:55|ПсковКомментариев: 0

Фотограф-пейзажист Роман Дмитриев рассказал об особенностях пейзажной съемки на территории Псковской области в программе «Креативная экономика» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). 

Роман Дмитриев считает себя фотолюбителем, так как связал свою деятельность с пейзажной фотографией. Начал свой путь, как и многие фотографы, с покупки любительской фотокамеры.

«Пейзажем у нас в области не заработаешь», - отмечает Роман Дмитриев. Пейзажная фотография не так востребована в Псковской области, как, например, свадебные фотосъемки.

По словам гостя студии, пейзажные фотографии наиболее часто подвергаются воровству и нарушениям авторских прав. Насчет одного из таких случаев Роман Дмитриев вспоминает: «Моя фотография есть на нескольких магнитиках, которые продают туристам. Поначалу даже пытался ругаться. Фото на магнитике, скачанное из интернета, получается просто некрасивым. Пытался договориться, мол, давайте всё нормально сделаем, потом надоело». 

Фотограф считает, что если и есть, куда расти в области пейзажа, то нужно ехать в Москву, так как там находятся все крупные издательства и журналы. Однако он отметил, что «за пейзажи Псковской области платить не будут», и для востребованных фотографий нужно ехать, например, в горы. 

Теги: #Креативная экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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