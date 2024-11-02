Экономика

Ждать снижения цен на красную икру в ближайшие 5-7 лет не стоит, заявил эксперт

Ждать существенного снижения цен на красную икру в России в ближайшие 5-7 лет не стоит, это связано с ограниченным предложением и снижением вылова, которое ведет к росту себестоимости для переработчиков, заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

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«Прогнозы ВАРПЭ на ближайшие 5-7 лет предполагают, что рекордные лососевые путины не ожидаются. АКРА считает, что это может удерживать цены на икру под давлением (не давать им снижаться - ред.) в условиях более ограниченного предложения. К тому же снижение вылова также ведет к увеличению себестоимости для переработчиков», - сообщил он.

Тренин напомнил, что с 2025 года предполагается увеличение налогов в рыбной отрасли, включая индексацию ставок сбора за пользование водными биоресурсами и рост платы за рыболовные участки, пишет РИА Новости. При этом, по его словам, плата будет рассчитываться на основе объема вылова за последние четыре года, что может привести к повышению фискальной нагрузки на предприятия, если объемы вылова упадут в следующие годы.

«Эти факторы в совокупности способны оказать сдерживающее влияние на рынок красной икры в России», - отметил Тренин.

Ранее, в октябре, в рамках правительственного часа в Совете Федерации глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что объем вылова рыбы и водных биоресурсов в этом году ниже прошлогоднего, связано это, в том числе, с тем, что четные года традиционно являются «нерыбными» из-за слабой лососевой путины.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков также прогнозировал, что вылов тихоокеанских лососей в России в этом году будет вдвое меньше прошлогоднего (609 тысяч тонн) и не превысит 250-260 тысяч тонн. В свою очередь президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров России (ВАРПЭ) Герман Зверев рассказывал, что плохая лососевая путина в 2024 году не приведет к физическому дефициту, но поменяет «экономические координаты» в этом секторе, так как в ближайшие 5-7 лет не стоит ждать рекордных «красных» путин.