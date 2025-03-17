Экономика

Средний чек россиян в ресторанах и кафе вырос на 13%

С 1 января по 15 марта средний чек россиян в ресторанах, кафе и точках фастфуда достиг 1,3 тысячи рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствует статистика аналитического ресурса «Чек Индекс».

Согласно его данным, в ресторанах и барах за год средний чек увеличился на 12%, до 2,1 тысячи рублей, в кафе и столовых — на 11%, до 781 рубля, в точках фастфуда — на 14%, до 512 рублей. В первом квартале 2025 года сфера общепита стала зависима от погоды. В теплые и ясные дни зимы россияне выбирали прогулки и перекусы на улице.

«В ресторанной индустрии фиксируется снижение продаж на фоне высокой базы прошлого года, когда из-за январских морозов многие предпочитали теплые помещения», — заключили эксперты.

Специалисты связали рост спроса на питание вне дома с развитием интернет-заказов, увеличением деловой активности, внутреннего туризма и увеличением реальных располагаемых доходов россиян, пишет «Газета.Ru».