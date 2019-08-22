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Елена Полонская побывала на празднике Успения в Псково-Печерском монастыре и рассказала о семейной иконе, доставшейся от прабабушки

Псково-Печерский монастырь отмечает свой престольный праздник - день Успения пресвятой Богородицы. На Божественную литургию сегодня в обитель съехалось множество гостей со всех уголков России и зарубежья - духовенство, паломники, волонтеры, верующие, представители власти и культуры.

По словам и.о. главы города Пскова Елены Полонской, праздник Успения - особенный для православного мира. «Это повод поблагодарить за все чудеса, которые случаются в нашей жизни и семьях, - сказала она. - Именно поблагодарить, а не попросить. Просим мы каждый день - очень много и очень часто и иногда даже не то, что нужно. Для меня лично это тот самый праздник, когда можно прийти и поблагодарить Богородицу за все, что есть у нас сегодня, за мир, за наших детей».

Семья Полонских уже не первый год по традиции приезжает именно в этот день в Псково-Печерский монастырь. «Богородица является семейной иконой нашей семьи, - объяснила Елена Полонская. - Так сложилось, что на протяжении уже четырех поколений передается эта икона. Моя прабабушка была служительницей в монастыре в поселке Епифании Тульской области - оттуда и пошла эта икона».

«Нужно уметь благодарить и не только богородицу, но и людей - это дар, которому нужно учиться, даже, наверное, больше, чем просить», - уверена Елена Полонская.