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Рядом с храмом Александра Невского появилась аллея памяти 6-й роты

Рядом с храмом святого благоверного князя Александра Невского заложена аллея памяти бойцов 6-й роты 2-го батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Псковской), трагически погибших 1 марта 2000 года в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Память воинов увековечили по инициативе протоиерея Олега Тэора силами прихожан храма Александра Невского.

На небольшой аллее, идущей от домика при храме, были высажены туи, у каждой из них теперь размещены таблички с именами погибших.