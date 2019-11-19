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Настоятель храма Александра Невского дал интервью каналу «Звезда» о подвиге воинов 6-й роты

Настоятель воинского храма святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова, руководитель епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами России протоиерей Олег Тэор дал интервью телеканалу «Звезда» о подвиге воинов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ.

Кроме того, священник рассказал корреспондентам о роли прихода храма святого Александра Невского города Пскова в увековечивании подвига псковских десантников, показал расположенную на северной стене храма мемориальную доску с именами погибших героев.

Также отец Олег познакомил тележурналистов с материалами, содержащими информацию о славном подвиге военнослужащих 76-й Гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России.