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Открытие выставки псковской иконописи «Сретение» перенесено - организаторы

Открытие выставки современной псковской иконописи «Сретение», которое должно было состояться 19 марта в Доме ремесел в Пскове, перенесено.

Как объяснили Псковской Ленте Новостей организаторы, такое решение связано с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, согласно которому с 16 марта в Пскове запрещено проведение всех массовых мероприятий.

«Мы продолжаем работу над формированием экспозиции и на следующей неделе начинаем монтаж - спокойно и не торопясь, - отметили кураторы выставки. - Теперь у нас больше времени на подготовку, поэтому все к лучшему! Таким образом, полностью смонтированная выставка будет ждать своего часа - как только мы получим известие об отмене карантина, сразу же объявим об открытии».

Напомним, на выставке будут представлены работы псковских изографов. Посетители экспозиции получат возможность увидеть не только иконы и примеры стенописи, но также резьбу по дереву, наброски, эскизы и фотографии процесса работы.

В рамках работы выставки также планируется проведение мастер-классов по иконописи и золочению.