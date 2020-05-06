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Праздник жизни: как прошла Троица в Довмонтовом городе Псковского Кремля

07.06.2020 17:16|ПсковКомментариев: 0

Необычной, неповторимой и радостной - наверное, нынешняя Троица останется в памяти псковичей именно такой. Несмотря на все сложности, вызванные эпидемией коронавирусной инфекции, торжественное богослужение в этот праздник, один из важнейших для православных христиан, сохранило свою искренность и ощущение полноты жизни. Счастливо сошлись место и время: сердце города, древний Довмонтов город, и 2020 год от р.Х., тревожный и абсолютно непредсказуемый.

Эхо древности

Заходя в Кремль, псковичи и гости города обычно просто пробегали эту часть древнего крепостного ансамбля, иногда, может, остановившись лишь на минутку, чтобы прочитать на табличках: «Довмонтов город IX-XVII вв. В IX-XII вв. здесь сформировался посад...». Разве что дети любили здесь бегать подолгу - косогорами и каменными лабиринтами, пожалуй, даже не подозревая, что вся эта кладка - остатки фундаментов древних церквей.

Долгие сотни лет величественный и монументальный, поражающий своим замыслом и масштабами, Довмонтов город безмолвствовал, казалось, забыв о своем прошлом. С  XIV века он был единственным в древней Руси градообразованием, центром церковного и административного самоуправления Пскова и Псковской земли. К началу ХVI в. здесь располагалось 17 храмов и не менее 4-х гражданских каменных построек. В градостроительном смысле весь комплекс этого уникального градообразования, включающий в себя и гражданские постройки, и башни, и стены — предстательствовал перед Святой Троицей и был гениальной попыткой зодчего Кирилла создать земной Дом для Святой Троицы — в Пскове (Г. Я. Мокеев).

В XVII-XVIII вв. многие церкви были разобраны. По приказу Петра I в начале 18 века в восточной части Довмонтова города была возведена Рождественская батарея, где оказались засыпанными до уровня сводов три храма с фресками 14 века. В конце XIX века территория Довмонтова города пустовала. Во время оккупации Пскова немецкими войсками в Довмонтовом городе находилась немецкая зенитная батарея. Ну а с середины XX века Довмонтов город стал музеем под открытым небом.

Он как будто забылся на долгие века глубоким сном. Когда как не в праздник Троицы смог бы он проснуться и наполниться голосами - но на этот раз не князей, купцов и посадских людей, а современных псковичей - педагогов и врачей, чиновников и менеджеров, священнослужителей и детей.

Духовная близость

К празднику Довмонтов город украшали около недели: думали, как лучше расположить все, что необходимо для совершения богослужения, как обеспечить безопасность участников и гостей праздника, как организовать причастие с соблюдением всех противоэпидемиологических норм. И, конечно же, думали о красоте предстоящего события.

Так на южной стене Крома появился большой баннер с иконой Спаса Андрея Рублева, мозаичная икона святой Троицы над Троицкими воротами украсилась прекрасным ожерельем из белых роз, хризантем и веточек сирени, букеты цветов окаймили древний фундамент - все, что осталось на сегодня от великолепного некогда храма Софии и чад ее.

В подготовке к торжественному богослужению Псковской епархии активно помогли администрация Псковской области и муниципалитета, региональный комитет по культуре. Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник также внес свой вклад в уникальное событие в жизни Кремля. Директор музея Александр Голышев в беседе с корреспондентом Псковской ленты Новостей подчеркнул значимость праздника для псковичей, которые в своих ратных подвигах всегда совершенно четко формулировали свои приоритеты: «Постоим за Дом святой Троицы!».

«В этих храмах столетиями молились, - сказал Александр Голышев. - Когда в особых условиях решили проводить богослужение под стенами собора, где стоят прекрасные памятники, тем более храм святой Софии, владыка принял очень мудрое решение. Здесь есть и духовная близость к самому празднику, есть и определенный функционал использования».

Директор Псковского музея обратил особенное внимание на то, что праздник организован с максимально возможным соблюдением мер безопасности: на входе всем гостям бесплатно вручались маски, на пространстве перед храмовым памятником были вбиты на необходимом расстоянии колышки, обозначавшие места для прихожан, сотрудники полиции ненавязчиво, но очень убедительно следили за тем, чтобы псковичи соблюдали масочный режим и социальную дистанцию.

«Мне кажется, это яркое событие, - озвучил свою точку зрения Александр Голышев. - По большому счету служба проводится впервые с конца 17 века. Прошло 4 века, и возрождается город мертвых:  кто знает, что такое Дом святой Троицы - тот понимает, о чем идет речь».

Кстати, на наш вопрос о том, будут ли продолжены богослужения в Довмонтовом городе, Александр Иванович ответил: «Почему бы нет?». По его словам, в Ольгин день служба в этом году пройдет именно здесь.

Зеленая пора

Не только лицам чиновным (а в богослужении принял участие и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, и глава администрации Пскова Александр Братчиков), но и простым псковичам праздник пришелся по душе. Особенно детям: босиком по траве, на свежем воздухе, под щебет стремительных ласточек и жужжание сосредоточенных шмелей - благодать, одним словом!

Четырехлетняя Геля пришла на праздник с крестной матерью Натальей. У нее дел невпроворот: заслушаться пением певчих, восхититься колокольному звону, побегать с другими ребятами, подняться на высокую-превысокую горку к Персям древнего Крома и насобирать букет белого клевера.

«Мы пришли на службу, потому что мы верующие люди, - объясняет Наталья. - Ходим в храм, каждое воскресение стараемся причащать детей. Впечатления от службы очень необычные. Интересно, радостно на душе. Что-то необычное происходит в связи со сложившимися условиями нашей жизни».

Замечательной считает идею богослужения в Довмонтовом городе и Александр Стройло, главный художник Псковского академического театра драмы им.А.С.Пушкина. «Здесь с 17 века не было служб, Петр I засыпал эти церкви. Как раз в связи с коронавирусом это все очень уместно и хорошо, потому что около Троицкого собора так не разместиться. Все замечательно!».

Согласна с общим мнением и псковичка Елена. «Идея замечательная. Прежде всего, с точки зрения истории, - делится она своим впечатлением. - Служба на фундаменте древнего храма возвращает нас в прошлое... Конечно, раз здесь был собор, здесь должны совершаться богослужения. Конечно, это здорово! Тем более что праздник Троицы - престольный праздник главного собора нашего города».

Торжественности атмосфере праздника придавала не только само пространство Довмонтова города, но и участие в богослужении двух хоров - хора Псково-Печерского монастыря под управлением диакона Александра Амерханова и хора Свято-Троицкого кафедрального собора под руководством регента Любови Быковой.

Голоса певчих вплетались в службу, необычную еще и тем, что совершалась она не совсем традиционно. Вот как сказал об этом в своей проповеди митрополит Псковский и Порховский Тихон: «Служба сегодня длинная, но смотрите, какая необычная: под куполом, но под куполом неба, в храме, но в храме, в котором столетиями не служили, по чину особому, но по чину первых христиан, выносивших жертвенник в центр церковного собрания».

***

В праздник Троицы после причастия, как и положено по уставу Церкви, священнослужители вознесли особые молитвы,  раз в год читаемые на славянском языке. «В первой молитве мы исповедуемся перед Богом и просим Бога простить нас за все то зло, которое мы вольно или невольно привнесли в жизнь, - сказал владыка Тихон. - Во второй молитве мы просим о даровании Духа Святаго каждому из нас. Наконец, в третьей молитве мы просим Бога о наших родных и близких почивших, о милости к ним. Троица - единственный день в Церкви, когда мы просим обо всех, в том числе и за добровольно свой живот скончавших, о всех находящихся во аде, не сумевших подняться над этим миром».

В этот особенный для всех верующих людей день возродили древнюю традицию: как сотни маленьких ручейков голоса псковичей влились в бескрайний океан голосов всех поколений Псковской земли. Ибо «у Бога все живы» - так говорил Христос.  

Елена Никитина

Фоторепортаж Вадима Боченкова с дня Святой Троицы

Теги: #РПЦ #праздник #богослужение #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
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