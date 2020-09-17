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Цифровая оборонная сила

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков 30 сентября получил в Пскове жесткий диск. Записанную на нем информацию собирали 20 лет и только в этом году оцифровали. Работа не останавливалась даже на карантине. Оборонную силу электронных файлов распространят по всей стране. За передачей данных наблюдала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«Первым награждается...» «А ты с цветами должен успеть». «Топать не надо». «Так точно!» Генерал-полковника Сердюкова ждали в Пскове на подворье Псково-Печерского монастыря к полудню. Микроавтобус цвета хаки подъехал к воротам минута в минуту. Перед этим в зале военные из 76-й дивизии репетировали торжественную церемонию и рассадили гостей строго в том порядке, как их будет вызывать командующий. Дали четкую, как приказ, инструкцию: для фотографирования вставать слева от главного десантника страны. Когда наступила торжественная минута, гражданские, конечно, все перепутали.

Генерал-полковник Сердюков приехал на подворье получить бесценный подарок. Футляр с жестким диском ему вручил настоятель храма Александра Невского отец Олег. На диск записаны гигабайты информации о погибших бойцах шестой роты. Уникальный архив собирали при храме с первого дня, как стало известно о трагедии на высоте 776. Возглавила работу и ведет ее до сих пор сотрудница паломнической службы воинского храма Валентина Гривина. В архиве хранятся документы из личных дел, фотографии, не отправленные домой письма погибших, газетные публикации о произошедшем, воспоминания тех, кто знал бойцов.

В 2000 году оперативно была проведена работа по сбору личных подписей погибших для памятника в Черехе. На снимках в личных делах многие были в гражданской одежде, поэтому для стендов их «переодели» в форму. Все это происходило, когда не то, что фотошопа, компьютеров не было в большинстве организаций. Несколько лет назад Валентина Гривина добилась установки памятной доски на доме по улице Мирной, где жил Герой России Виктор Романов. Под конец боя в Аргунском ущелье он вызвал огонь на себя: «Лево пятьдесят! Прощайте мужики!» Она, конечно, тоже была среди встречавших в Пскове командующего.

Когда настоятель подворья Псково-Печерского монастыря отец Анатолий узнал об архиве, был потрясен его содержанием и тем фактом, что материалы до сих пор не оцифрованы. Обращения Валентины Гривиной в несколько официальных инстанций не принесли результата. И тогда отец Анатолий взялся за дело сам вместе с прихожанами.

«Память — это оборонный фактор, который можно передать потомкам. Мы поучаствовали в работе над ее сохранением, как только появилась возможность», - говорит отец Анатолий.

Он видит в произошедшем Божий промысел. Активная фаза работы по оцифровке, которая продолжалась пять месяцев, началась с того, что один из сотрудников подворья сломал руку. Чтобы оставаться полезным, он попросился к сканеру. Оцифровка не останавливалась даже во время карантина. Когда всех рассадили по домам, прихожане забрали с собой материалы. С оцифровкой кассет помогли на областном телевидении.

Фитнес-инструктор Екатерина Болдыревская признается, что не раз хотела бросить начатое. Слишком тяжело было погружаться в судьбы погибших.

«Очень тяжелая работа, - говорит она. - Но я понимала, что это воля Божья, неслучайно я оказалась вовлечена в процесс, нужно было это пережить. Благодарна Богу и подворью, что приняла участие в этой работе. По-другому начинаешь смотреть на жизнь, переосмысливаешь ее, дороже ценишь, иначе начинаешь относиться к тем, кто воюет сейчас».

Их, нынешних воинов, упомянул Андрей Сердюков, когда вручал благодарности от ВДВ и подарки тем, кто оцифровал архив. Кое-то о современных войнах он знает: в прошлом году командовал группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии. А 20 лет назад, об этом мало уже кто в Пскове помнит, он был заместителем командира 76-й дивизии.

«Главной была задача сохранить целостность нашей страны, чтобы международный терроризм не захватывал наши регионы, чтобы страна попросту не развалилась, - вспомнил генерал-полковник тяжелые времена. - Каждая война не обходится без потерь. Для нас они были ощутимы. Россия смогла окрепнуть, пойти по пути развития. Вооруженные силы помогли отстоять территориальную целостность, и имеют уважение нашего народа. Только та страна,в которой помнят историю и своих героев, достойна будущего».

Прямо в Пскове он распорядился передать «бесценные уникальные материалы» в центральный музей ВДВ в Рязани и в музеи всех десантных соединений. А после прогулялся с отцом Анатолием по подворью. Тот рассказал о грядущей 14 октября Покровской ярмарке, ее проведением подворье хочет восстановить традиции псковского торга, бушевавшего под его стенами полтысячелетия назад.

Зашли в Покровскую церковь, где Андрей Сердюков поставил свечку и долго о чем-то беседовал с отцом Анатолием и отцом Олегом. А выходя рассказал:

«Свечку я поставил за всех погибших».

Пусть они там, наверху знают: мы ничего не забыли.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова