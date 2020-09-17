←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Церковь / События 17.09.2020 12:230 Праздник иконы «Неопалимая купина» прошел в Пскове. ФОТО 30.09.2020 17:320 Цифровая оборонная сила 30.09.2020 13:090 Храм в Крестах отмечает престольный праздник 29.09.2020 11:010 Псковичам расскажут про поминальные книги XVII-XVIII веков 26.09.2020 20:040 «Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря 22.09.2020 19:290 XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове
Церковь / События

Цифровая оборонная сила

30.09.2020 17:32|ПсковКомментариев: 0

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков 30 сентября получил в Пскове жесткий диск. Записанную на нем информацию собирали 20 лет и только в этом году оцифровали. Работа не останавливалась даже на карантине. Оборонную силу электронных файлов распространят по всей стране. За передачей данных наблюдала обозреватель Псковской Ленты Новостей.

«Первым награждается...» «А ты с цветами должен успеть». «Топать не надо». «Так точно!» Генерал-полковника Сердюкова ждали в Пскове на подворье Псково-Печерского монастыря к полудню. Микроавтобус цвета хаки подъехал к воротам минута в минуту. Перед этим в зале военные из 76-й дивизии репетировали торжественную церемонию и рассадили гостей строго в том порядке, как их будет вызывать командующий. Дали четкую, как приказ, инструкцию: для фотографирования вставать слева от главного десантника страны. Когда наступила торжественная минута, гражданские, конечно, все перепутали.

Генерал-полковник Сердюков приехал на подворье получить бесценный подарок. Футляр с жестким диском ему вручил настоятель храма Александра Невского отец Олег. На диск записаны гигабайты информации о погибших бойцах шестой роты. Уникальный архив собирали при храме с первого дня, как стало известно о трагедии на высоте 776. Возглавила работу и ведет ее до сих пор сотрудница паломнической службы воинского храма Валентина Гривина. В архиве хранятся документы из личных дел, фотографии, не отправленные домой письма погибших, газетные публикации о произошедшем, воспоминания тех, кто знал бойцов.

В 2000 году оперативно была проведена работа по сбору личных подписей погибших для памятника в Черехе. На снимках в личных делах многие были в гражданской одежде, поэтому для стендов их «переодели» в форму. Все это происходило, когда не то, что фотошопа, компьютеров не было в большинстве организаций. Несколько лет назад Валентина Гривина добилась установки памятной доски на доме по улице Мирной, где жил Герой России Виктор Романов. Под конец боя в Аргунском ущелье он вызвал огонь на себя: «Лево пятьдесят! Прощайте мужики!» Она, конечно, тоже была среди встречавших в Пскове командующего.

Когда настоятель подворья Псково-Печерского монастыря отец Анатолий узнал об архиве, был потрясен его содержанием и тем фактом, что материалы до сих пор не оцифрованы. Обращения Валентины Гривиной в несколько официальных инстанций не принесли результата. И тогда отец Анатолий взялся за дело сам вместе с прихожанами.

«Память — это оборонный фактор, который можно передать потомкам. Мы поучаствовали в работе над ее сохранением, как только появилась возможность», - говорит отец Анатолий.

Он видит в произошедшем Божий промысел. Активная фаза работы по оцифровке, которая продолжалась пять месяцев, началась с того, что один из сотрудников подворья сломал руку. Чтобы оставаться полезным, он попросился к сканеру. Оцифровка не останавливалась даже во время карантина. Когда всех рассадили по домам, прихожане забрали с собой материалы. С оцифровкой кассет помогли на областном телевидении.

Фитнес-инструктор Екатерина Болдыревская признается, что не раз хотела бросить начатое. Слишком тяжело было погружаться в судьбы погибших.

«Очень тяжелая работа, - говорит она. - Но я понимала, что это воля Божья, неслучайно я оказалась вовлечена в процесс, нужно было это пережить. Благодарна Богу и подворью, что приняла участие в этой работе. По-другому начинаешь смотреть на жизнь, переосмысливаешь ее, дороже ценишь, иначе начинаешь относиться к тем, кто воюет сейчас».

Их, нынешних воинов, упомянул Андрей Сердюков, когда вручал благодарности от ВДВ и подарки тем, кто оцифровал архив. Кое-то о современных войнах он знает: в прошлом году командовал группировкой войск Вооруженных Сил РФ в Сирии. А 20 лет назад, об этом мало уже кто в Пскове помнит, он был заместителем командира 76-й дивизии.

«Главной была задача сохранить целостность нашей страны, чтобы международный терроризм не захватывал наши регионы, чтобы страна попросту не развалилась, - вспомнил генерал-полковник тяжелые времена. - Каждая война не обходится без потерь. Для нас они были ощутимы. Россия смогла окрепнуть, пойти по пути развития. Вооруженные силы помогли отстоять территориальную целостность, и имеют уважение нашего народа. Только та страна,в которой помнят историю и своих героев, достойна будущего».

Прямо в Пскове он распорядился передать «бесценные уникальные материалы» в центральный музей ВДВ в Рязани и в музеи всех десантных соединений. А после прогулялся с отцом Анатолием по подворью. Тот рассказал о грядущей 14 октября Покровской ярмарке, ее проведением подворье хочет восстановить традиции псковского торга, бушевавшего под его стенами полтысячелетия назад.

Зашли в Покровскую церковь, где Андрей Сердюков поставил свечку и долго о чем-то беседовал с отцом Анатолием и отцом Олегом. А выходя рассказал:

«Свечку я поставил за всех погибших».

Пусть они там, наверху знают: мы ничего не забыли.

 

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова

Теги: #ВДВ #церковь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
30.09.2020, 17:320 Цифровая оборонная сила 30.09.2020, 17:170 Старая Ладога и легендарный монастырь: октябрьский тур для псковичей 30.09.2020, 13:090 Храм в Крестах отмечает престольный праздник 29.09.2020, 11:010 Псковичам расскажут про поминальные книги XVII-XVIII веков
29.09.2020, 10:082 Сувениры, концерт и вкусная кухня ждут псковичей на ярмарке «Покровский торг» 28.09.2020, 20:441 Драгоценный опыт жизни: псковские волонтеры поделились впечатлениями от поездки в Херсонес 28.09.2020, 20:260 Протоиерей Олег Тэор стал главным героем нового ролика проекта «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 27.09.2020, 20:400 Воздвиженские храмы Псковской земли
27.09.2020, 10:070 Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове 27.09.2020, 09:000 Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня 26.09.2020, 20:040 «Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря 24.09.2020, 12:040 В Пскове начались XI Международные Александро-Невские чтения
24.09.2020, 11:090 Стала известна программа XI Международных Александро-Невских чтений 22.09.2020, 19:290 XI Международные Александро-Невские чтения пройдут в Пскове 22.09.2020, 09:430 Церковный хор подворья Псково-Печерского монастыря приглашает учащихся 22.09.2020, 09:050 Митрополит Тихон посетил выставку современной псковской иконописи «Сретение»
22.09.2020, 07:200 Редактор православного портала на английском приняла участие в проекте «Несвятые святые - наши дни». ВИДЕО 21.09.2020, 21:100 Престольный праздник отметили в Снетогорском женском монастыре. ФОТО 21.09.2020, 14:031 Окунуться в золотую осень Печор, Мальской долины и Изборска приглашают псковичей 21.09.2020, 09:321 Всенощное бдение прошло в Троицком соборе накануне Рождества Богородицы. ФОТО
21.09.2020, 08:460 Сегодня у псковичей есть последний шанс посетить выставку иконописи «Сретение» 21.09.2020, 08:410 Православные христиане отмечают Рождество Богородицы 21.09.2020, 07:430 Митрополит Тихон поздравил псковичей с Рождеством Пресвятой Богородицы. ВИДЕО 19.09.2020, 09:590 Псково-Печерский монастырь открывается для паломников
18.09.2020, 11:100 Вышел календарь на 2021 год с псково-печерскими старцами 18.09.2020, 07:560 Новая серия из цикла «Несвятые святые. Наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 17.09.2020, 12:230 Праздник иконы «Неопалимая купина» прошел в Пскове. ФОТО 17.09.2020, 09:372 Митрополит Тихон назначен замглавы оргкомитета по подготовке к 800-летию со дня рождения Александра Невского
16.09.2020, 17:330 Первое занятие курса по изучению библейской истории состоится 20 сентября 14.09.2020, 15:260 В праздник иконы «Неопалимая купина» пройдет богослужение в псковской пожарной части 13.09.2020, 21:060 Митрополит Тихон встретился с участниками проекта «Волонтеры наследия. Херсонес 2020» 13.09.2020, 14:410 Сердцем - на Псковщине: туристы поделились отзывами о путешествиях с «Вольным странником»
12.09.2020, 13:073 Наши в Херсонесе 09.09.2020, 08:021 О святыне Талабских островов расскажут псковичам на лекции 08.09.2020, 16:280 Новая серия проекта «Несвятые святые - наши дни» появилась в Сети. ВИДЕО 08.09.2020, 09:370 Звуковую карту древних храмов создадут в Пскове
08.09.2020, 08:360 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря открывается после карантина 08.09.2020, 07:170 В Псково-Печерском монастыре за 10 дней не выявлено новых случаев COVID-19 07.09.2020, 08:370 Псковская епархия приглашает на курс по изучению Библейской истории 05.09.2020, 20:110 Митрополит Тихон и Владимир Мединский открыли мультимедийную выставку, посвященную Великой Отечественной войне
05.09.2020, 14:250 На экскурсии по следам героев книги митрополита Тихона «Несвятые святые» приглашают псковичей 05.09.2020, 08:020 Псково-Печерский монастырь открывается после санитарных мероприятий 04.09.2020, 17:300 Талабы и святыни Петербурга: куда съездить осенью с «Вольным странником» 04.09.2020, 15:390 Ночная литургия для молодежи пройдет 4 сентября
04.09.2020, 12:240 Подворье Псково-Печерского монастыря приглашает на курс огласительных бесед 02.09.2020, 10:220 Новый учебный год начался в духовной семинарии при Псково-Печерском монастыре 31.08.2020, 11:010 К 1 сентября издательство «Вольный Странник» дарит скидку на все товары для школьников 31.08.2020, 08:270 Митрополит Тихон посетил выставку, посвященную старцу Иоанну Крестьянкину. ФОТО
31.08.2020, 07:460 Известная российская киноактриса побывала в Печорах на Успение. ВИДЕО 31.08.2020, 07:160 Псково-Печерский монастырь закрывается на санитарные мероприятия 30.08.2020, 20:430 Чин обручения совершил митрополит Тихон в печорском храме 29.08.2020, 13:540 Проект выставки современного церковного искусства в Пскове вошел в число лучших практик НКО в культуре
29.08.2020, 12:541 Успение Пресвятой Богородицы в Псково-Печерском монастыре. ФОТО 28.08.2020, 18:100 Началась прямая трансляция Чина погребения Плащаницы Пресвятой Богородицы из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 28.08.2020, 12:200 Теплая Заступница мира холодного: псковские клирики о смысле праздника Успения Божией Матери 28.08.2020, 09:590 Прямая трансляция божественной литургии в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО
28.08.2020, 07:190 Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 27.08.2020, 17:301 Началась видеотрансляция Всенощного бдения в праздник Успения из Псково-Печерского монастыря 27.08.2020, 11:270 Историко-археологическое наследие Псковской области изучают студенты московских вузов 27.08.2020, 10:270 Автор знаменитой книги о Псково-Печерском монастыре побывал в Пскове
27.08.2020, 09:110 Видеотрансляция праздничной литургии из Псково-Печерского монастыря состоится 28 августа 26.08.2020, 19:310 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 26.08.2020, 12:570 От сердца к сердцу: иконописец Александр Драчев 26.08.2020, 11:473 Домик милосердия открылся в Пскове. ФОТО
26.08.2020, 11:060 Воспитанник митрополита Тихона стал наместником Сретенского монастыря 25.08.2020, 16:510 Омскому пехотному полку посвятят беседы в храме Александра Невского 25.08.2020, 14:180 Более 33 млн рублей привлекла Псковская епархия на покупку средств защиты для псковского COVID-центра 24.08.2020, 16:280 Выставка современной иконописи откроется для псковичей в октябре
20.08.2020, 09:010 Священники, монахи и миряне рассказали о святынях Псковщины-памятниках ЮНЕСКО на английском языке. ВИДЕО 19.08.2020, 07:430 Преображение Господне отмечают православные 19 августа 18.08.2020, 22:020 Паломнический центр Псково-Печерского монастыря временно не ведет прием 18.08.2020, 21:521 Традиционный крестный ход на Успение отменяется в Псково-Печерском монастыре
18.08.2020, 21:500 Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с диагнозом COVID-19 14.08.2020, 09:030 У православных наступил Успенский пост 13.08.2020, 14:155 Фотофакт: Богатырскую морковь собрали на полях Псково-Печерского монастыря 13.08.2020, 10:330 Снетогорский монастырь в Пскове перестал принимать паломников и проводить экскурсии
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru