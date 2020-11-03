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Престольный праздник отметит храм Космы и Дамиана с Гремячей горы

14 ноября отмечается престольный праздник в храме Космы и Дамиана с Гремячей горы - День памяти святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии.

С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции прихожанам, входящим в группу риска (людям старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания), прихожанам с признаками ОРВИ рекомендуется воздержаться от посещения богослужения, а присутствующим иметь при себе средство индивидуальной защиты - медицинскую маску.