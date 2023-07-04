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«Пастырь»: Какой должна быть семья? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 7 июля.

В субботу, 8 июля, в нашей стране будут отмечать День семьи, любви и верности. Его впервые отметили в 2008 году, который был объявлен в России годом семьи, а с прошлого года праздник юридически закреплен как официальный.

Как на День семьи, любви и верности смотрит РПЦ и какой, по мнению Церкви, должна быть семья? Ответы на эти и другие вопросы — в новом выпуске программы «Пастырь». Ведущий - священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора.