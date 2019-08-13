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Около 200 педагогов из всех районов Псковской области будут принимать участие в форуме «За ЗОЖ»

Власти региона рады принимать Форум «За ЗОЖ» на псковской земле. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявила первый заместитель начальника управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Алена Трунова сегодня, 20 августа, на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому открытому профессионально-общественному форуму «За ЗОЖ».

Она подчеркнула, что за последнее время это уже второй международный масштабный форум в регионе. Напомним, что недавно в Псковском регионе завершился Форум молодых семей.

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Алена Трунова пояснила, что программа форума будет двусоставная - конференция для родителей, педагогов и молодежная антиконференция.

«Мы понимаем, что технология работы с молодежью не стоит на месте, они хотят не просто слушать и впитывать информацию, а делиться информацией, опытом, дискутировать. Для нас важно дать им такую возможность», - заявила Трунова.

По словам представителя управления молодежной политики региона, полученный опыт будет внедряться в различные образовательные учреждения, опыт будет использоваться педагогами в течение учебного года.

Алена Трунова сообщила, что порядка 200 педагогов из всех районов Псковской области будут принимать участие в форуме. «Каждый район почерпнет для себя что-то новое», - уверена Алена Трунова.

Всероссийский открытый профессионально-общественного форум «За ЗОЖ» будет проходить с 23 по 25 августа в Псковской области. Ожидается, что его участниками станут свыше 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации.