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Митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил одним из инициаторов проведения форума «За ЗОЖ»

Митрополит Псковский и Порховский Тихон выступил одним из инициаторов проведения форума «За ЗОЖ».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил помощник митрополита Псковского и Порховского Тихона, координатор от Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Николай Крутов сегодня, 20 августа, на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому открытому профессионально-общественному форуму «За ЗОЖ».

Идею форума поддержали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министерство просвещения РФ.

Никлай Крутов напомнил, что Владыка Тихон был активным инициатором идей, касающихся борьбы с алкоголизмом и наркотической зависимостью, его деятельность способствовала снижению потребления алкоголя и наркотических веществ. «Опыт в этой сфере уже сформирован», - заявил помощник митрополита.

Также Крутов отметил, что митрополит Псковский и Порховский Тихон очень трепетно относится к молодежи и в целом к молодежной деятельности в регионе.

Всероссийский открытый профессионально-общественного форум «За ЗОЖ» будет проходить с 23 по 25 августа в Псковской области. Ожидается, что его участниками станут свыше 500 человек, представляющих более 60 субъектов Российской Федерации.