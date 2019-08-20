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Церковь / Из первых уст

Митрополит Псковский и Порховский Тихон: Мы не боремся со спиртными напитками, мы боремся с проблемой

24.08.2019 12:03|ПсковКомментариев: 1

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы одной из главных проблем России, с которой долго боролись поколения соотечественников, назвал тяжелое пьянство. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение он озвучил на открытом пленарном заседании форума «За ЗОЖ» в спортивно-развлекательном парке «Простория» 24 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Я скажу об одной их главных проблем России, с которой долго боролись поколения за поколениями наших соотечественников. Это тяжелое наше пьянство. Скучное занятие рассказывать о вреде пьянства. Но давайте вспомним, что было совсем недавно», - начал приветственное слово митрополит. Он напомнил, что в 90е годы сложилась тяжелейшая ситуация в стране. «Среднее и старшее поколение помнят, как идешь по бульвару в Москве, и почти на каждой скамейке сидят подростки, распивающие спиртное, - сказал митрополит. - 24 часа в сутки можно было приобрести алкогольные напитки по всей стране. Стоимость бутылки была 30 рублей. Ларьки всегда были переполнены этой продукцией. Мы сняли фильм «Чижик-пыжик» в 2010 году. Его герои - пять подростков - пошли покупать алкоголь. По закону это запрещено, но они купили все с первого раза».

По словам митрополита Тихона, ВОЗ утверждает, что потребление спиртного опасно, если на душу употребляется 8 литров алкоголя, наступает деградация нации. В РФ на 2008 год употреблялось 18 литров спирта на душу населения. Митрополит напомнил обширную статистику самых различных организаций и вспомнил многочисленные антиалкогольные кампании, которые проводились в нашей стране.

Отдельно остановился митрополит на мерах, которые вошли в федеральную программу по снижению употребления алкоголя к 2020 году, утвержденную в 2009 году тогда еще премьер-министром Владимиром Путиным.

«В первую очередь необходимо было прекратить алкоголизацию подростков, - сообщил он. - И мы добились некоторых результатов. За 10 лет реализации программы, было создано Росалгольрегулирование, подняты акцизы на спиртное, в том числе введены акцизные сборы на пиво. Мы тихо и спокойно начали работать. Эти результаты представил Минздрав. К 2015 году Россия побила абсолютный рекорд средней продолжительности жизни впервые за многие годы. Снизился процент случайных отравлений алкоголем».

Как считает митрополит Тихона, это была самая не заметная, но одна из самых эффективных антиалкогольных кампаний за всю историю России. Была усилена ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним вплоть до уголовной. Введен запрет на распитие спиртного в общественных местах и ограничено время продажи алкоголя. «Одной из главных задач были не запреты, а просвещение людей, не занудный рассказ о вреде пьянства, а интересная беседа, - подчеркнул владыка. - С киностудией «Мастерская» мы сняли около 50 видеороликов на эту тему, которые показывали на центральном телевидении».

Митрополит Тихон рассказал участникам форума о том, что по решению Михаила Ведерникова в псковских школах проведут занятия о том, какой выбор сделать - пить или не пить, выбрать страшный недуг или ответственное поведение. «Мы не боремся с напитками, мы боремся с проблемой, а проблема велика, - подчеркнул владыка. - Наша цель не морализаторство, а обращение к молодежи с призывом подумать о себе и своем будущем».

Теги: #ЗОЖ
Источник: Псковская Лента Новостей
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