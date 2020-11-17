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Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в новогодние туры по святым местам

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и гостей города в туры по святым местам во время новогодних каникул и Рождества.

Вы можете выбрать поездку из следующих программ:

По следам героев книги «Несвятые святые»

31 декабря – 2 января (3 дня / 2 ночи)

Святыни Земли Псковской. Пушкинские горы

3 – 5 января (3 дня / 2 ночи)

Святыни Земли Псковской. Никандрова пустынь

3 – 5 января (3 дня – 2 ночи)

Святыни Земли Псковской

4 – 5 января (2 дня – 1 ночь)

Рождество Христово в Псково-Печерском монастыре

3 – 7 января (5 дней / 4 ночи)

Рождество Христово в Псково-Печерском монастыре

4 – 7 января (4 дня / 3 ночи)

Рождество Христово в Псково-Печерском монастыре

5 – 7 января (3 дня / 2 ночи)

По всем вопросам пишите на сайте https://vstrannik.ru/, на почту troiza-pskov@mail.ru или pskovstrannik@yandex.ru или звоните по тел.: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.