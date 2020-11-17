Паломническая служба «Вольный странник» приглашает в новогодние туры по святым местам

Паломническая служба «Вольный странник» приглашает псковичей и гостей города в туры по святым местам во время новогодних каникул и Рождества.
Вы можете выбрать поездку из следующих программ:
По следам героев книги «Несвятые святые»
31 декабря – 2 января (3 дня / 2 ночи)
Святыни Земли Псковской. Пушкинские горы
3 – 5 января (3 дня / 2 ночи)
Святыни Земли Псковской. Никандрова пустынь
3 – 5 января (3 дня – 2 ночи)
4 – 5 января (2 дня – 1 ночь)
Рождество Христово в Псково-Печерском монастыре
3 – 7 января (5 дней / 4 ночи)
Рождество Христово в Псково-Печерском монастыре
4 – 7 января (4 дня / 3 ночи)
Рождество Христово в Псково-Печерском монастыре
5 – 7 января (3 дня / 2 ночи)
По всем вопросам пишите на сайте https://vstrannik.ru/, на почту troiza-pskov@mail.ru или pskovstrannik@yandex.ru или звоните по тел.: +7 921 703-03-33; 233-662; 233-663.