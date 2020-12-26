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В праздничные экскурсии и поездки по Пскову и области приглашает паломнический центр «Троицкий»

Паломнический центр «Троицкий» приглашает псковичей и гостей города в праздничные экскурсии и поездки.

В частности, ежедневно с 10.00 до 19.00, по предварительной записи вы можете присоединиться к следующим экскурсиям центра:

1. «Столичный центр вечевого Пскова» по макету Псковского Кремля в образе XV века

Место проведения: Колокольня Свято-Троицкого кафедрального собора, 2 этаж, выставочный зал

2. «Сердце древнего Пскова»

Место проведения: территория псковского Крома (Довмонтов Город, Захаб, Вечевая площадь, боевые ходы), Свято-Троицкий кафедральный собор, выставочный зал с макетом Кремля XV века

3. «Прогулки по городу с «Троицким» (пешеходная/на транспорте)

Место проведения: территория псковского Крома, Свято-Троицкий кафедральный собор, выставочный зал с макетом Кремля XV века, Покровский угол, Собор Рождества Иоанна Предтечи, Мирожский монастырь и другие храмы наследия ЮНЕСКО, известные памятники культуры и зодчества Пскова

Расписание поездок:

9 января: экскурсия-путешествие в Печоры. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь: храмы обители, пещеры Богом Зданные, святые источники и кельи старцев.

Отправление на экскурсии 9 января в 9.00 от Колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове

5 и 8 января: Печоры - Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Храмы обители, пещеры Богом Зданные, святые источники и кельи старцев. Изборск - Изборская крепость, Словенские ключи, Труворово городище.

Отправление на экскурсии 5 и 8 января в 9.00 от Колокольни Свято-Троицкого кафедрального собора в Пскове.

Паломнический центр «Троицкий» расположен в Колокольне на территории псковского Кремля. Уточнить подробности, заказать экскурсию можно по телефону: 8-921-505-93-05.

Паломнический центр «Троицкий» - с нами интересно всегда!