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Протоиерей Олег Тэор ответил на вопросы псковичей о православии. ВИДЕО

Онлайн-встреча с протоиереем Олегом Тэором, настоятелем храма Александра Невского в Пскове состоялась Никольском храме подворья Псково-Печерского монастыря. Отец Тэор ответил на «Неудобные вопросы священнику», касающиеся православия.

Видео можно посмотреть в группе «Подворье Псково-Печерского монастыря в Пскове».

«Многие часто почему-то не решаются или стесняются подойти к священнику с волнующими их вопросами, - отмечают организаторы встречи. - Но батюшек бояться не надо, они на то и поставлены, чтобы быть открытыми и отвечать на все волнующие вопросы. Если у вас возникли какие-либо вопросы (в разумных рамках) касательно православия или вообще веры в Бога, взаимоотношений в семье, то задавайте их. Вам отвечают православные священники».

Добавим, что такие встречи организовываются Подворьем Псково-Печерского монастыря регулярно. Вопросы может задать любой желающий.