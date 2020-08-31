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«Мы находимся перед "ящиком Пандоры"»: митрополит Тихон о новейших биотехнологиях

Фото: ria.ru

Принципиальная позиция Русской православной церкви заключается в недопустимости отношения к человеческим эмбрионам «как к расходному материалу экспериментов», заявил член Высшего церковного совета РПЦ, митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Митрополит Тихон в пятницу принял участие во всероссийской мультимедийной конференции «Биоэтика и генетика: вызовы XXI века», которая прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня». На форуме выступили ведущие российские ученые – генетики, молекулярные биологи, специалисты в области биоэтики и права, а также представители органов государственной власти, сообщает РИА Новости.

Говоря о позиции Церкви в отношении новейших биотехнологий, глава Псковской митрополии процитировал документ «О редактировании генома человека», принятый полтора года назад Церковно-общественным советом по биомедицинской этике. В нем, в частности, говорится, о том, что манипуляции над живыми эмбрионами могут иметь своими отрицательными последствиями отношение к ним «как к расходному материалу экспериментов при том, что по отношению к ним необходимо применение тех же норм и стандартов, что и к экспериментам над людьми».

«Это, как я понимаю, спорный вопрос в научном сообществе, но это принципиальная позиция Церкви. Понятно, что это усложняет те эксперименты, которые уже сейчас ведутся. Но всего лишь усложняет», - сказал митрополит Тихон.

Он обратил внимание на то, что некоторые участники обсуждения говорили о том, что «статус эмбриона – это статус личности». Сам митрополит «не совсем уверен, что это так», однако, добавил он, это его личная позиция. В то же время эмбрион, как отметил иерарх РПЦ, это «потенциально будущий человек».

«Это, наверное, для всех очевидно. И отношение к нему как к "расходному материалу", действительно, далеко-далеко не безупречно. И если ученые сейчас смогут найти какой-то приемлемый вариант экспериментов и воздействия на эмбрион в целях лечения, то, конечно, это было бы замечательно. Что это будет, мы не знаем. Но это такой, если можно сказать, категорический императив со стороны церковной и христианской этики», - сказал Шевкунов.

Также он напомнил, что в упомянутом им документе Церковно-общественного совета по биомедицинской этике содержится предупреждение относительно «возможных ошибок неточного редактирования генома» и «невозможности прогнозирования отрицательных последствий генетического редактирования в ряду поколений носителей измененных генов». Подобные опасения высказывались и в ходе нынешней конференции, заметил архиерей.

Позиция Русской церкви, по его словам, заключается в том, что необходима тщательная всесторонняя экспертная оценка и общественная дискуссия о возможных последствиях вмешательства в геном человека.

«Не хочется быть алармистом, но мы не понимаем, что, может быть, мы действительно находимся перед неким "ящиком Пандоры". О чем говорят, в том числе и ученые в первую очередь. Собственно говоря, они-то об этом и говорят… И мы в данном случае - не профессиональные врачи, члены Церкви – ни в коем случае не претендуем на статус экспертов или судей, но мы, в общем-то, настоятельно ждем ответов на эти вопросы. Для нас, поверьте - так же, как и для многих членов нашего общества - это очень и очень важно», - добавил Шевкунов.