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Церковь / Из первых уст

Священник Артемий Лутченко об усердной и ленивой подготовке к Пасхе

14.04.2023 09:59|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Пастырь», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 апреля. Это программа, в рамках которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Во втором выпуске радиопередачи священник Артемий Лутченко, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора, поговорит о празднике Пасхи.

 

В наших передачах уже звучала тема Страстной седмицы Великого поста – того времени, когда мы очень много внимания уделяем подготовке к празднику Пасхи. Сам Великий пост – это и есть подготовка к Пасхе. В эти дни у нас очень строгий пост, особенное, сосредоточенное и торжественное богослужение. Многие православные люди в эти дни стараются сделать что-то особенное, подготовить себя к празднику Пасхи, стать достойными встречи этого великого торжества. В то же время мы знаем, что немногие люди так уж усердно готовятся, также немногие люди могут себе позволить этого по обстоятельствам жизни, по состоянию здоровья, или хотя бы даже просто принимают всё не близко к сердцу. И возникает соблазн немножко людей рассортировать на усердных и ленивых, на достойных и недостойных, правильных и неправильных.

В самой сердцевине пасхальной службы, той самой, которая совершается ночью, есть очень интересный и удивительный момент. В храме читается огласительное слово Иоанна Златоуста. Этот святой жил более 1,5 тысячи лет назад, он был Константинопольским патриархом, возможно, многие слышали его имя. Он был очень строгим подвижником, внимательным к своей жизни и к жизни своих пасомых (прихожан – ред.). Бог судил ему жить в самом сердце Византийской империи – в столице. Он был окружен, мы бы сказали, византийским истеблишментом. И его проповедь покаяния и христианской жизни в конце концов привела к некому конфликту с власть имущими. Этот конфликт даже стоил ему в конце концов жизни. Он был по ложному навету (клевете – ред.) осужден, сослан и в ссылке умер.

Казалось бы, человек с такой строгой жизнью должен бы как раз очень строго говорить о посте, подвижничестве и покаянии. Он же ссылается на евангельскую притчу о работниках виноградника. Если сказать современным языком, то притча такая: говорит Господь, что один человек – хозяин виноградников – отправился на биржу труда, чтобы нанять работников на поденную работу в свои виноградники. Утром пришел, увидел группу людей, выбрал тех, кто ему понравился и договорился с ними о найме за тысячу рублей в день. Работы было много, поэтому в обед он еще раз пришел и еще нанял людей. И под вечер третий раз пришел и смотрит, что стоит какая-то группа людей на этой бирже труда. Он спрашивает их: «А вы почему здесь?» Они ему отвечают, что их никто не нанимает. Наверное, люди были такие не очень презентабельные, никто и не решился их нанять. Он им говорит: «Давайте, идите ко мне, работайте. Если будет все хорошо, то я с вами рассчитаюсь». И вот они пошли и все поработали: кто-то с самого утра, кто-то с обеда, а кто-то под вечер. И вот кончается день, и хозяин виноградников говорит своему управляющему: «Иди и рассчитайся с ними». И управляющий начинает рассчитываться, начинает с последних и дает всем по тысяче рублей. И тогда те, кто пришли с самого утра, подумали, что раз последним дали тысячу, то им-то, наверное, больше дадут, а им тоже дали столько же. И они возмутились, рассердились, говорят хозяину: «А как так? Мы же целый день трудились, а ты с нами сравнял этих последних!» А хозяин отвечает: «Друзья, я ведь с вами договаривался по тысяче рублей за день, правда? Правда. Я ведь вас не обидел? Не обидел. Неужели вам завидно, что я, добрый, хочу вот этих последних наградить так же, как и вас?» Вот такая притча. 

И вот Иоанн Златоуст в своем пасхальном слове говорит такие слова: «Кто работал с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату. Кто успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоится, ибо ничего не лишится. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшится за свое промедление. Воздержанные и нерадивые, почтите этот день! Постившиеся и не постившиеся, веселитесь ныне! Никто пусть не боится смерти, потому что освободила нас смерть Спасителя!»

Вот такие удивительные слова, неожиданные для такого святого – подвижника, строгого аскета, проповедника покаяния. Уж он-то должен был людям сказать: «Вот вы молодцы, а вот вы – лентяи». Должен был молодцов похвалить, а лентяев поругать. А он говорит, что радость – для всех. Казалось бы, как же справедливость тогда, где же должная награда?

Понимаете, друзья, Пасха, Воскресение Христово, на самом деле не про справедливость. Она про дар Божий. Дары Божии – это не то, что мы заработали, а это – когда нам что-то подарили. И Господь прошел через человеческую жизнь, став человеком, одним из нас, прошел через смерть и воскрес. Однажды это все произойдет со всеми нами, с каждым из нас, не только с православными людьми, со всеми на свете. Однако же войти в эту божественную жизнь, Царство Небесное, на самом деле, очень большой дар для человека. Это не очень просто. Поэтому многие моменты в нашей церковной жизни – посты, молитвы, подготовка к праздникам – это все ради одного: чтобы научиться жить в той грядущей реальности Царства Божьего, чтобы научиться принимать подарки от Бога.

А что же делать человеку, который пришел к празднику и вдруг вспомнил, что уже некогда готовиться, молиться, поститься? Как подготовиться? Забежать в магазин, купить куличи, яйца покрасить не трудно и не долго, это любой сможет. Бога мы порадуем не этим, не застольем. Как тогда порадовать его? Пророк Давид говорил: «Уклоняться от зла и творить добро». Каждый из нас может это сделать очень легко и порадовать Бога.

Каждому из нас есть, что в жизни исправить. Всегда можно положить начало исправлению нашей жизни. Каждый из нас может кого-то пожалеть, кого-то простить, помириться с тем, с кем поссорился, поддержать печального, утешить кого-то, вдохновить отчаявшегося. У нас есть жизни свет, радость, мир, любовь. Так давайте делиться. Особенно в этот светлый святой день, это и есть главный дар, который мы приносим Богу, это и есть главная подготовка. И тогда даже само наше застолье, вроде бы земная вещь, тоже будет нам как источник чистой и светлой радости Воскресения Христова.

Обычно пасхальную службу мы совершаем в ночь с субботы на воскресенье, когда мы обходим храм с крестным ходом в темноте и со свечами, а потом со славословием Пресвятой Троицы и пением главного пасхального песнопения «Христос воскрес из мертвых». Мы входим в ярко освещенный храм, там начинается пасхальная служба. Она очень контрастирует с постными службами, которые очень сдержанные, суровые, а пасхальная плещет радостью. Потом весь день колокольный звон разносится, пасхальные торжества длятся целую неделю. Поэтому если человек вдруг по каким-то обстоятельствам не может в саму пасхальную ночь попасть, в храм, ничего страшного, вся неделя впереди.

Я всем вам, дорогие друзья, желаю от всей души, чтобы вы вошли в пасхальную радость нашего Господа, наполнили свою душу светом, радостью, любовью и поделились этой радостью друг с другом. И пусть Господь нам всем в этом поможет. Аминь.

Священник Артемий Лутченко

Теги: #пасха
Источник: Псковская Лента Новостей
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