Культура

Областная библиотека приглашает на выставку православной литературы

Псковская областная универсальная научная библиотека (ул. Вокзальная, д.48) приглашает на книжную выставку «Свет под книжной обложкой», приуроченную ко Дню православной книги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

Вниманию посетителей представлена серия книг «Русские писатели - классики и православие». Это 11 томов фундаментальных исследований, посвященных творчеству Ломоносова, Крылова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тютчева, а также литераторов ХХ века — Ахматовой, Есенина, Шолохова, Рубцова, Шукшина. В серию вошли избранные труды, написанные служителями русской православной церкви, известными литературными критиками и общественными деятелями; в каждой книге дается современный литературоведческий анализ творчества русских писателей. Тематическую серию издает международный общественный фонд единства православных народов с 2003 года.

На сайте Псковской областной библиотеки представлена виртуальная выставка «День православной книги».

Напомним, что День православной книги в России отмечают 14 марта (по новому стилю). С инициативой проведения подобного праздника выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Дата праздника — 1 марта (14 марта по новому стилю) — выбрана не случайно: именно в этот день в 1564 году в нашей стране увидела свет первая печатная книга «Апостол», а имя первопечатника диакона Ивана Федорова хорошо известно многим со школьной скамьи.