Культура

Завтра в Печорах состоится концерт органной музыки

26 мая в 16:00 в Печорах состоится концерт органной музыки, перед зрителями выступит яркий исполнитель, композитор лауреат международных конкурсов Иван Татаринов. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» ВКонтакте.

В программе «Das Kaleidoskop»:

Ф. Куперен «Offertoire sur les grands jeux» (Messe pour les paroisses)

И. С. Бах Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543

А. Г. Риттер Соната №2 ля-минор op.23

А. Гречанинов 3 пьесы для органа op.159

- I. Adagio

- II. Musette

- III. Berceuse

Т. Татаринова Мадригал для органа (2015)

И. Татаринов Фантазия на тему хорала «Vater unser» op.23 (2014)



На концерт организована доставка слушателей из Пскова.

Отъезд из Пскова 26 мая в 14:45 от магазина «Зенден»

Стоимость 200 рублей в обе стороны

Справки и бронирование по телефону : 89113795734 (Сергей Евгеньевич)