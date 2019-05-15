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Культура

Завтра в Печорах состоится концерт органной музыки

25.05.2019 22:00|ПсковКомментариев: 0

26 мая в 16:00 в Печорах состоится концерт органной музыки, перед зрителями выступит яркий исполнитель, композитор лауреат международных конкурсов Иван Татаринов. Об этом сообщается в группе «Органные концерты в Печорах» ВКонтакте. 

В программе «Das Kaleidoskop»:

Ф. Куперен «Offertoire sur les grands jeux» (Messe pour les paroisses)
И. С. Бах Прелюдия и фуга ля-минор BWV 543
А. Г. Риттер Соната №2 ля-минор op.23
А. Гречанинов 3 пьесы для органа op.159
- I. Adagio
- II. Musette
- III. Berceuse
Т. Татаринова Мадригал для органа (2015)
И. Татаринов Фантазия на тему хорала «Vater unser» op.23 (2014)

На концерт организована доставка слушателей из Пскова.
Отъезд из Пскова 26 мая в 14:45 от магазина «Зенден»
Стоимость 200 рублей в обе стороны
Справки и бронирование по телефону : 89113795734 (Сергей Евгеньевич)

Теги: #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
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