Псковичей приглашают на праздничные новогодние мероприятия в Изборске

Псково-Изборский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города встретить Рождество Христово и Новый 2020 год в Изборске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, уже известна программа мероприятий на новогодние каникулы.
2 января
- «Новогодняя мастерская. Теплые узоры»- в музейной мастерской создадим маленький шедевр на тему «Зима в Изборске». Изборск, дом купца Шведова 10.00-17.00
3 января
- «Бойкая изБОрская наБОйка» - мастер – класс в музейной мастерской. Изборск, дом купца Шведова 10.00-17.00
- «Волшебный Новый год» - интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи), музей истории города Печоры 12.00
4 января
- «Жили-были варежки» - интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи). Изборск, дом купца Шведова 13.00
5 января
- «Зимняя история» - интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи), музей истории города Печоры 12.00
6 января
- «Рождественская шкатулка»- творческие мастер-классы по изготовлению символов праздника Рождества Христова, музей истории города Печоры, Изборск (дом купца Шведова) 10.00- 16.00
7 января
- Рождество Христово - праздничное Рождественское богослужение. Успенский и Михайловский соборы (Печоры), Никольский собор (Изборск). С 00.00 до 03.00
8 января
- «Зима в королевстве Сетомаа»- новогодняя программа в музее-усадьбе народа сето (по предварительной записи), д. Сигово 11.00
- «Время чудес»- интерактивная программа для всей семьи, музей истории города Печоры, 12.00
2 января - 8 января
- «Древний щит земли Русской»- сборные экскурсии по Изборской крепости 11.00, 14.00
- «Большая история маленького города» - сборные экскурсии в музее истории города Печоры, 11.00, 14.00
- «Новогодняя музейная мастерская»- творческие мастер-класс в доме купца Шведова, Изборск, 10.00-17.00
- «Где просто, там ангелов со сто…» - выставка из фондов музея-заповедника и личных коллекций изборян, Изборск, дом купца Шведова
Часы работы:
Музей-заповедник «Изборск»: экспозиции, крепость 10.00- 17.00
музейное кафе «Блинная» 10.00- 18.00
Музей истории города Печоры 10.00- 18.00
Музей-усадьба народа сето 10.00-17.00
1 и 7 января - выходной день
6 января – музей работает до 16.00
Дополнительная информация о праздничных мероприятиях, экскурсиях, запись на интерактивные программы по тел. 8(81148) 96-602 (Изборск), 8(81148)2-30-77 (Печоры),
8-911-385-34-61 (Сигово).
E-mail: izborsk@yandex.ru http: //www.museum-izborsk.ru