Культура

Псковичей приглашают на праздничные новогодние мероприятия в Изборске

Псково-Изборский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города встретить Рождество Христово и Новый 2020 год в Изборске. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в музее, уже известна программа мероприятий на новогодние каникулы.

2 января

«Новогодняя мастерская. Теплые узоры»- в музейной мастерской создадим маленький шедевр на тему «Зима в Изборске». Изборск, дом купца Шведова 10.00-17.00

3 января

«Бойкая изБОрская наБОйка» - мастер – класс в музейной мастерской. Изборск, дом купца Шведова 10.00-17.00

«Волшебный Новый год» - интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи), музей истории города Печоры 12.00

4 января

«Жили-были варежки» - интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи). Изборск, дом купца Шведова 13.00

5 января

«Зимняя история» - интерактивная программа для всей семьи (по предварительной записи), музей истории города Печоры 12.00

6 января

«Рождественская шкатулка»- творческие мастер-классы по изготовлению символов праздника Рождества Христова, музей истории города Печоры, Изборск (дом купца Шведова) 10.00- 16.00

7 января

Рождество Христово - праздничное Рождественское богослужение. Успенский и Михайловский соборы (Печоры), Никольский собор (Изборск). С 00.00 до 03.00

8 января

«Зима в королевстве Сетомаа»- новогодняя программа в музее-усадьбе народа сето (по предварительной записи), д. Сигово 11.00

«Время чудес»- интерактивная программа для всей семьи, музей истории города Печоры, 12.00

2 января - 8 января

«Древний щит земли Русской»- сборные экскурсии по Изборской крепости 11.00, 14.00

«Большая история маленького города» - сборные экскурсии в музее истории города Печоры, 11.00, 14.00

«Новогодняя музейная мастерская»- творческие мастер-класс в доме купца Шведова, Изборск, 10.00-17.00

«Где просто, там ангелов со сто…» - выставка из фондов музея-заповедника и личных коллекций изборян, Изборск, дом купца Шведова

Часы работы:

Музей-заповедник «Изборск»: экспозиции, крепость 10.00- 17.00

музейное кафе «Блинная» 10.00- 18.00

Музей истории города Печоры 10.00- 18.00

Музей-усадьба народа сето 10.00-17.00



1 и 7 января - выходной день

6 января – музей работает до 16.00

Дополнительная информация о праздничных мероприятиях, экскурсиях, запись на интерактивные программы по тел. 8(81148) 96-602 (Изборск), 8(81148)2-30-77 (Печоры),

8-911-385-34-61 (Сигово).

E-mail: izborsk@yandex.ru http: //www.museum-izborsk.ru