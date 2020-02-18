Культура

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущий программы Дмитрий Волхонов пригласил в студию куратора выставки «Городская среда» Людмилу Кирсанову и доцента кафедры отечественной истории, директора института гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ Людмилу Алиеву, которая также является руководителем программы профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность» и программ повышения квалификации экскурсоводов.

Ключевая тема, которую они вместе обсудят - «Культурный код города».

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте свое мнение.

Трансляция завершена.