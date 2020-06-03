Культура

Что будет с традиционными летними фестивалями в Псковской области

На регату ждут космонавтов, не прозвучавший 9 мая салют мы можем услышать уже через три недели, сето обязательно выберут короля или королеву, а на «Добрый рок» уже продают билеты. Псковская Лента Новостей выяснила, какие на сегодняшний день перспективы состояться у традиционных летних фестивалей.

Как раз сейчас завершается Пушкинский театральный фестиваль, и уже начались Дни пушкинской поэзии и русской культуры. Оба события до коронавируса горели яркими звездами на событийной карте не только Псковской области, но и, не побоимся сказать, всей страны. А в этот раз проходят в онлайне. Но не Пушкиным единым. Не желающие уходить в онлайн реконструкторы просят Фонд президентских грантов перенести финансирование на следующий год, любители бездорожья уже потеряли одну встречу, а те же сето остались без Кирмаша.

«Исаборг»

«Железный град»

Ледовое побоище

Изборск традиционно открывает и закрывает сезон летних реконструкторских встреч.

В июне «Исаборг»: немного войны и много культуры раннего Средневековья с возможностью попробовать колбасу без соли и перца по древнему рецепту и сделать пуговицу из кости. В августе «Железный град»: позднее Средневековье, много войны, тяжелая конница. «Исаборг» должен был в этом году состояться в тринадцатый раз, «Железный град» - в четырнадцатый.

Сейчас в Изборске разрабатывают методику проведения экскурсий на открытом воздухе в соответствии со всеми последними санитарными требованиями. Определенности по фестивалям там ждут после 19 июня, когда закончится нынешний пакет ограничений из указа губернатора.

Реконструкторы ждут отмашки губернатора, чтобы снова выйти на войну. Фото из официального сообщества фестиваля «Исаборг» «ВКонтакте».

«Эти фестивали стали визитной карточкой региона, - уверена директор Изборского музея Наталия Дубровская. - Представьте, если мы сейчас откроем ворота крепости, какой поток туристов появится. Мы как государственное учреждение ждем распоряжения губернатора и реакции комитета по культуре. Мы проводить фестивали готовы».

Также в разговоре директор музея упомянула о Ледовом побоище. Нынешней весной фестиваль не состоялся, но еще не потерян для публики. То ли в этом, то ли в следующем году 800-летие со дня рождения Александра Невского (историки пока не пришли к согласию). А впереди 12 сентября - один из дней памяти князя . Так что шансы увидеть битву на Чудском озере в этом году еще сохраняются.

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Дни города

В конце июля Псков традиционно чествует сам себя. И у нас не день города, а дни. 23 июля - освобождение от немцев, в этом году уже 76-я годовщина. 24 июля - День княгини Ольги. И условно в эти даты - первое упоминание в летописи, в этом году официальная история Пскова отмерит 1117 лет.

Два фейерверка над Псковом в этом году уже разыграны по контракту.

«Мы ко Дню города готовимся, надеемся, что коронавирус к концу июля замолкнет», - рассказал о перспективах праздника начальник городского управления культуры Юрий Мартынов.

О конкретных деталях программы пока говорить рано. Точно известно, что если будет праздник, то будет и салют. Контракт на два салюта, на 9 мая и на День города, был разыгран еще до коронавируса. Но в День Победы праздник отменили, залпы не прозвучали. Что же, нас ждет двойная феерия в июльском небе? Отнюдь. Праздничный фейерверк взамен 9 мая может состояться 24 июня.

«Если будет 24 июня парад, то будет и салют, - сказал Юрий Мартынов. - В любом случае он обязательно состоится, в этом году или в следующем. Организация выиграла контракт, мы обязаны выполнить свои обязательства».

24 июня - выходной. В этот день на Красной площади в Москве состоится парад, приуроченный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В указе президента говорится о проведении парадов «в других городах» и о залпах салютов над ними. О каких конкретно населенных пунктах идет речь, не уточняется. Данные по праздничным мероприятиям в Пскове пока не обнародованы.

«Сетомаа»

Сето твердо намерены в этом году вновь выбрать короля или королеву. Представители коренного малочисленного народа, живущие в Печорском районе, 25 апреля встречались онлайн с губернатором Михаилом Ведерниковым. Тот подтвердил поддержку и в этом году, сообщил о выделении 3 млн рублей, в том числе на праздник Сетомаа, который отмечают в Успение, 28 августа. Крупные диаспоры сето живут в Эстонии и Красноярском крае. В Псковской области пока не теряют надежду увидеть гостей оттуда на празднике.

Успение - традиционный день для встречи сето со всего мира в Печорском районе. Фото Вадима Боченкова.

«Готовимся, - говорит Хелью Маяк, руководитель Этнокультурного общества народа сето. - Эстония составляет списки, но вдруг не разрешат через границу ходить? Тогда оплатим дорогу красноярским сето, они не раз уже бывали у нас на празднике».

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А вот еще один сетоский праздник - Кирмаш - не состоится. До этого ежегодно на Кирмаш сето собирались после Троицы. Пели, танцевали, общались, готовили угощения. Если бы не коронавирус, Кирмаш прошел бы уже в ближайший понедельник, 8 июня.

Регата

Парусная регата на Псковском озере, запланированная на даты с 11 по 16 июня, не состоится. Организаторы надеются ее провести в первые выходные сентября.

«Наши соревнования входят в официальные спортивные календари. Сейчас предстоит много пересогласований. Например, мы традиционно базируемся в пансионате Банка России «Кривск», требуется подтверждение новых дат, пока мы его не получили. С начала июля, если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, начнем активную подготовку. Двух месяцев мало, но другого нам не остается. Яхтсмены на взводе, только свистни. А вот иностранцев ждать, наверно, не стоит», - предположил исполнительный директор регаты Михаил Савин.

Пять соревнований разного уровня включает в себя Псковская парусная регата. Фото из официального сообщества яхтсменов «ВКонтакте».

Если эпидемиологическая ситуация сложится удачно для парусного спорта, в сентябре на Псковском озере состоятся Ганзейская регата в детском классе яхт «Оптимист» - единственные в России детские международные соревнования, этап Кубка Европы в классе «Микро», этап Кубка России в паралимпийском классе яхт 2,4 метра, межрегиональные соревнования в детско-юношеских классах яхт, соревнования псковских яхтсменов в крейсерских классах яхт.

Михаил Савин рассказал любопытную деталь. На регате ждут космонавтов. Настоящих, из Звездного городка. Много лет покровителем соревнований был Павел Захаров, врач, консультировавший членов отряда подготовки космонавтов. Те дали ему слово приехать в Псков. Неизвестно, в этом ли году им удастся его сдержать, все-таки риски для здоровья сохранятся, но рано или поздно ждем гостей по-настоящему звездных.

«Хельга»

Общественная организация «Былины древнего Пскова» выиграла в этом году на фестиваль исторической реконструкции «Хельга» 2 867 223 рублей президентского гранта и 200 000 рублей областного. Праздник должен был состояться 3-5 июля в деревне Выбуты в 15 км от Пскова.

В Выбутах собираются любители раннего Средневековья. Фото из официального сообщества фестиваля «ВКонтакте».

Как только стало известно, что ограничения в Псковской области продлятся точно до 19 июня, руководитель «Былин» Василий Мизгирев написал в Фонд президентских грантов просьбу о переносе финансирования на следующий год. Ответа пока нет.

«Мы с 1 июня должны заключать договоры с автопарком, на санобработку поля, установку мусорных баков и туалетов, покос травы. Нужно все делать заранее, за все платить. А потом нам скажут, что фестиваль делать нельзя? Это риск, пойти на него мы не можем, - считает Василий Мизгирев. - У нас фестиваль живой истории, переводить его в формат онлайн не очень правильно. Это же не музей, где можно посмотреть на неподвижно лежащие экспонаты. А переносить на более поздние даты было бы некорректно по отношению к тем, кто проводит другие фестивали».

Встреча воздухоплавателей

Праздник воздушных шаров собирает в Великих Луках любителей воздухоплавания в июне. В этом году Федерация воздухоплавательного спорта России утвердила непривычные даты 22-29 августа.

Встреча воздухоплавателей - праздник в Великих Луках масштабнее Дня города. Фото из официального сообщества соревнований «ВКонтакте».

«Однако, в условиях мер борьбы с распространением вируса COVID-19, проведение данного мероприятия влечет за собой глубокую проработку всех аспектов, нюансов и их согласование на региональном и муниципальном уровне. В данный момент вопрос о датах проведения всё еще находится на стадии согласования», - аккуратно пишут организаторы встречи в ее официальном сообществе «ВКонтакте».

«Добрый рок»

«Добрый Псков - город детства»

На фестиваль «Добрый рок» билеты уже продают, хотя его организатор Андрей Семенов до конца не уверен в заявленных датах: 31 июля - 2 августа. В этом году фестиваль должен переехать в «Раздолье» и состояться уже в восьмой раз. К участию отобрали 45 коллективов из России, Эстонии, Беларуси, Латвии. Три последних отборочных концерта из-за коронавируса не состоялись, участников добирали заочно.

«Массовики-затейники остались в плачевном состоянии, если другие предприниматели имеют возможность работать, то у нас ее нет. Подготовка к фестивалю пока идет, группы намерены ехать, - сообщил Андрей Семёнов. - Много сообщений получаем от байкерских сообществ Беларуси, участники которых хотели бы посетить город в дни фестиваля. Мы готовы на площадке поставить медицинского работника, который будет отслеживать состояние гостей фестиваля».

Рокеры готовы к переезду на новое место. Фото из официального сообщества фестиваля «ВКонтакте».

Точкой отсчета организатор «Доброго рока» определил для себя 24 июня - день парада на Красной площади, после которого станет понятно дальнейшая судьба ограничений.

«Рассматривали вариант переноса, если будет получено разрешение на сентябрь - готовы отработать осенью».

Тот же организатор проводит к Дню защиты детей праздник «Добрый Псков - город детства». Конечно, 30 мая никакого концерта и раскрашенных детских мордочек псковичи у Троицкого моста не увидели. Андрей Семенов надеется, что удастся провести праздник в сентябре, точных дат пока нет.

Авторалли «Кудяевские озера»

Дважды в год в Новоржевском районе собираются на вездеходах любители бездорожья, чтобы преодолеть ручьи, болота, леса, торфяники. Весенние «Кудяевские озера» должны были состояться 2 мая ко Дню Победы, соревнования отменили. Теперь владельцы «4х4» ждут 5 сентября - Дня партизанской славы. Обычно соревнования собирают полсотни экипажей из разных районов Псковской области, Петербурга, Московской и Тверской областей, Эстонии, Латвии.

Полсотни экипажей экстремалов-автолюбителей собирает ралли в Новоржевском районе. Фото из официального сообщества соревнований «ВКонтакте».

«Надеемся, что 5 сентября будет отменен карантин, если предпишут меры безопасности, мы готовы к их выполнению, - сообщил ПЛН организатор соревнований Николай Соколов. - К нам много экипажей из Прибалтики обычно приезжало, там до 1 сентября запрещены массовые мероприятия. Посмотрим, что дальше будет. Надеемся соревнования провести».

В общем, лапки перед лицом короны псковичи не сложили, верят в лучшее, но готовятся к худшему. Август и сентябрь могут стать крайне насыщенными на события месяцами, если цифры пойдут вниз. Однако есть риск пойти по замкнутому кругу. Меньше больных - больше свободы - больше зараженных. Спасут досуг псковичей только ученые. Скорее бы они уже там с вакциной.

Юлия Магера