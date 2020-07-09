Культура

«Михайловское» и Великолукский краеведческий музей представили совместный проект к 75-летию Победы

Сегодня, в рамках празднования 75-летия Великой Победы и к годовщине освобождения поселка Пушкинские Горы, района и Пушкинского Заповедника от немецко-фашистских захватчиков 12 июля 1944 года, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» открыл для своих интернет-посетителей выставочный проект «Победа! Сердцу сладкий час!».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта виртуальная экспозиция подготовлена специалистами «Михайловского» совместно с их коллегами из Великолукского краеведческого музея.

Первый ее раздел, «Горящие сердцем». Псковский край в годы Великой Отечественной войны», представляет псковичей - Героев Советского Союза, фронтовиков, участников партизанского движения и подпольщиков. Здесь размещены фотографии, награды и наградные документы, копии газетных публикаций, образцы обмундирования и вооружения наших солдат и офицеров. Есть среди материалов и очень личные вещи - штатская одежда, образец рукоделия или, например, письмо Владимира Александровича Леонова, партизана 1-й Калининской партизанской бригады, отцу, написанное за три года до Великой Победы, 8 мая 1942 года. Все экспонаты этой части выставки предоставлены для публикации музеем из города на Ловати.



На фото: Первая страница письма партизана Владимира Леонова.

Из собрания Великолукского Краеведческого музея.

Вторая часть выставки - «Мы радовались тому, как расцветает эта земля» - подготовлена по фондовым материалам из «Михайловского» и, немного, из частных коллекций пушкиногорцев. Это фотографии и кинохроника, наградные листы и другие редкие документы (например, «Схема разминирования Пушкинского Заповедника саперами войсковой части, полевая почта 28101»), газетные публикации тех лет, etc. Речь здесь ведется о восстановлении музея после освобождения, о сотрудниках «Пушкинского уголка» - участниках Великой Отечественной.

Адреса двух разделов проекта «Победа! Сердцу сладкий час!» в интернете:



На фото: Михайловское. Ликвидация оборонительных сооружений немцев. 6 апреля 1946 года.

Фотография П.З. Захарова из фондов Пушкинского Заповедника.

В музее уточнили, что названием большой, совместной с великолукским музеем виртуальной выставки стала строка из стихотворения А.С. Пушкина «Бородинская годовщина: («Великий день Бородина...»), написанного в сентябре 1831 года после известий о том, что русская армия под командованием Ивана Паскевича взяла Варшаву; по стечению обстоятельств это случилось в годовщину Бородинской битвы.